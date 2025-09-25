Nabór wniosków o najem socjalny. Czas do końca miesiąca

Tylko do 30 września 2025 r. trwa tegoroczny nabór wniosków o najem socjalny lokali w Szczecinie. Lokale wskazywane w ramach najmu socjalnego mają pomóc odzyskać stabilizację osobom w trudnej sytuacji życiowej i z najniższymi dochodami.

To najem na czas określony (24 miesiące) przyznawany w ramach pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, niemogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie kompletu niezbędnych dokumentów, wyłącznie w terminie trwania naboru. Przed ich złożeniem warto szczegółowo zapoznać się z kryteriami dochodowymi na osobę w rodzinie i punktacją. Druki wniosków można pobrać ze strony www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie ZBiLK oraz nadać pocztą tradycyjną, w terminie do 30 września 2025.

Jak przypomina magistrat, po wstępnym rozpatrzeniu wniosków spełniających kryteria, do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz uwzględniający naliczoną liczbę punktów oraz pierwszeństwo na liście wynikające z uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Po zapoznaniu się z punktacją każda osoba, która nie zgadza się z liczbą naliczonych punktów, będzie mogła złożyć w wyznaczonym terminie odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej (do odwołania należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę do zmiany punktacji).

Po rozpatrzeniu odwołań do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz z ostateczną punktacją i wyszczególnieniem osób, które zostaną uprawnione do uzyskania najmu socjalnego (osoby z najwyższą punktacją).

Najem socjalny może wiązać się z obniżonym standardem lokalu – ogrzewanie piecowe, WC na klatce schodowej, brak łazienki w obrębie lokalu. Osoby, które nie uzyskają najmu socjalnego w bieżącym roku, mogą składać wnioski w kolejnych naborach.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301 oraz Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi tel. 91 43 45 455. Więcej informacji: www.zbilk.szczecin.pl

