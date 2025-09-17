Wnioski o najem socjalny lokali. Nabór do końca września

Warunkiem ubiegania się o wynajęcie lokalu socjalnego jest złożenie wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, wyłącznie w terminie trwania naboru. Fot. Dariusz GORAJSKI

Od 16 do 30 września br. potrwa tegoroczny nabór wniosków o najem socjalny lokali w Szczecinie. Lokale wskazywane w ramach najmu socjalnego mają pomóc odzyskać stabilizację osobom w trudnej sytuacji życiowej i z najniższymi dochodami.

– Jest to najem na czas określony (24 miesiące) przyznawany w ramach pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, niemogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu trudnej sytuacji materialnej – przypomina Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie kompletu niezbędnych dokumentów, wyłącznie w terminie trwania naboru. Przed ich złożeniem warto szczegółowo zapoznać się z kryteriami dochodowymi na osobę w rodzinie i punktacją. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie ZBiLK oraz nadać pocztą tradycyjną, w terminie 16.09.2025 – 30.09.2025 r.

– Po wstępnym rozpatrzeniu wniosków spełniających kryteria, do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz uwzględniający naliczoną ilość punktów oraz pierwszeństwo na liście wynikające z uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz.7031 ze zm.) – informuje Sylwia Cyza-Słomska. – Po zapoznaniu się z punktacją każda osoba, która nie zgadza się z ilością naliczonych punktów, będzie mogła złożyć w wyznaczonym terminie odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Do odwołania należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę do zmiany punktacji.

Po rozpatrzeniu odwołań do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz z ostateczną punktacją wraz z wyszczególnieniem osób, które zostaną uprawnione do uzyskania najmu socjalnego (osoby z najwyższą punktacją).

Najem socjalny może wiązać się z obniżonym standardem lokalu – ogrzewanie piecowe, WC na klatce schodowej, brak łazienki w obrębie lokalu. Osoby, które nie uzyskają najmu socjalnego w bieżącym roku, mogą składać wnioski w kolejnych naborach.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301 oraz Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi tel. 91 43 45 455.

(K)