Ponad 250 wniosków o najem socjalny w Szczecinie

Osoby, które nie uzyskają najmu socjalnego w bieżącym roku, mogą składać wnioski w kolejnych. Fot. Mirosław WINCONEK/archiwum

Do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie wpłynęło 251 wniosków o najem lokali socjalnych. Obecnie wszystkie podania są wstępnie weryfikowane.

REKLAMA

Po zakończeniu weryfikacji opublikowany zostanie wykaz z punktacją przyznaną każdemu wnioskodawcy oraz miejscem na liście pierwszeństwa. Zestawienie to będzie opracowane zgodnie z uchwałą nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 roku, która określa zasady wynajmowania lokali socjalnych i tymczasowych z zasobu mieszkaniowego gminy.

– Po zapoznaniu się z punktacją każda osoba, która nie zgadza się z ilością naliczonych punktów, będzie mogła złożyć w wyznaczonym terminie odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej – przekazuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta UM. – Do odwołania należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę do zmiany punktacji.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań opublikowana zostanie ostateczna lista punktacyjna. Zostaną na niej wyszczególnione osoby, które – dzięki najwyższej liczbie punktów – uzyskają prawo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Lokale wskazywane w ramach najmu socjalnego mają pomóc odzyskać stabilizację osobom w trudnej sytuacji życiowej i z najniższymi dochodami. Jest to najem na czas określony – 24 miesiące, przyznawany w ramach pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, niemogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu trudnej sytuacji materialnej.

(K)

REKLAMA