Syn zabił matkę? 21-latek z zarzutami

Zatrzymany w poniedziałek 21-letni mężczyzna usłyszał we wtorek zarzut zabójstwa matki oraz zarzut usiłowania zabójstwa babci. Jak informuje Damian Kordykiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

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Do Sądu Rejonowego w Gryfinie trafił już wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie 21-latka na trzy miesiące.