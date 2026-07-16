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Groził przypadkowym przechodniom śmiercią. Miał schowany nóż [FILM]

Data publikacji: 16 lipca 2026 r. 10:29
Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2026 r. 10:50
Groził przypadkowym przechodniom śmiercią. Miał schowany nóż
Fot. KPP w Stargardzie  

W ostatnich dniach na terenie Stargardu pojawiał się mężczyzna, który groził przypadkowo napotkanym osobom pozbawieniem życia. Z policyjnych ustaleń wynikało również, że podejrzany może nosić przy sobie nóż. Do jednego z takich zdarzeń doszło w sklepie popularnej sieci handlowej.

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Sprawą zajęli się stargardzcy policjanci. Udało się im ustalić tożsamość agresora i przystąpili do jego zatrzymania w miejscu zamieszkania. 

- Podczas wykonywania czynności służbowych zatrzymany dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz ich znieważenia. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci ujawnili i zabezpieczyli nóż, który był ukryty w ścianie jednego z pokoi - przekazał asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powoatowej Policji w Stargardzie.

Po doprowadzeniu do komendy mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych, a także naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych oraz ich znieważenia.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

(k)

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