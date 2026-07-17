Policyjny nalot na halę. Skonfiskowano 67 kg narkotyków

Fot. policja

Ponad 67 kilogramów przejętych narkotyków i dwie osoby zatrzymane. To efekt akcji zachodniopomorskich kryminalnych i funkcjonariuszy z Drawska Pomorskiego. Narkotyki były ukryte w hali magazynowej na jednej z posesji. Ich szacunkowa wartość to kilka milionów zł.

REKLAMA

Podczas akcji zabezpieczono ponad 65 kilogramów marihuany, ponad kilogram haszyszu, blisko 840 gramów mefedronu oraz ponad pół kilograma metamfetaminy. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się także produkty zawierające syntetyczne THC oraz oxycodon. Na miejscu policjanci znaleźli również sprzęt służący do porcjowania i pakowania narkotyków, co wskazuje na przygotowanie środków do dalszej dystrybucji.

W związku ze sprawą zatrzymano kobietę i mężczyznę. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące. Kobieta została objęta dozorem policji. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań i ustalają, czy zatrzymani działali w ramach większej grupy zajmującej się handlem narkotykami.

REKLAMA