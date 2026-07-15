Wsparcie dla policji. Specjalistka od wykrywania materiałów wybuchowych

Stargardzka policja ma nowego czworonożnego funkcjonariusza. Do Komendy Powiatowej Policji dołączyła Zona, owczarek niemiecki, który przeszedł specjalistyczne szkolenie i będzie wspierał mundurowych w wykrywaniu zapachów materiałów wybuchowych.
Jak informuje stargardzka policja, nowa policyjna specjalistka przez kilka ostatnich miesięcy przygotowywała się do służby w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Od lutego szkoliła się tam wspólnie ze swoim przewodnikiem, doskonaląc umiejętności niezbędne do wykonywania jednego z najbardziej wymagających zadań w policyjnej kynologii. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów duet został skierowany do służby w Stargardzie.
- Zona będzie wykorzystywana podczas działań związanych z poszukiwaniem materiałów wybuchowych - informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Tego typu psy są nieocenionym wsparciem między innymi przy zabezpieczaniu imprez masowych, sprawdzaniu obiektów i pojazdów oraz podczas interwencji wymagających wykluczenia zagrożenia wybuchowego.
Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie służy pięciu przewodników psów służbowych. Opiekują się sześcioma czworonogami. Cztery z nich to psy patrolowo-tropiące, jeden specjalizuje się w wykrywaniu narkotyków, a Zona jest pierwszym w tej jednostce psem wyszkolonym do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych.
Policyjne psy odgrywają niezwykle ważną rolę w codziennej pracy funkcjonariuszy. Dzięki doskonałemu węchowi i profesjonalnemu wyszkoleniu pomagają w wykrywaniu zagrożeń, odnajdywaniu osób oraz wspierają policjantów podczas wielu wymagających akcji. Ich obecność przekłada się nie tylko na skuteczność działań, ale przede wszystkim na większe bezpieczeństwo mieszkańców.
Przed Zoną i jej przewodnikiem nowy etap służby. Oboje są już gotowi, by wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stargardzkiego.
(w)