Wsparcie dla policji. Specjalistka od wykrywania materiałów wybuchowych

Zona to specjalistka od materiałów wybuchowych. Na zdj. ze swoim przewodnikiem.

Stargardzka policja ma nowego czworonożnego funkcjonariusza. Do Komendy Powiatowej Policji dołączyła Zona, owczarek niemiecki, który przeszedł specjalistyczne szkolenie i będzie wspierał mundurowych w wykrywaniu zapachów materiałów wybuchowych.

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Jak informuje stargardzka policja, nowa policyjna specjalistka przez kilka ostatnich miesięcy przygotowywała się do służby w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Od lutego szkoliła się tam wspólnie ze swoim przewodnikiem, doskonaląc umiejętności niezbędne do wykonywania jednego z najbardziej wymagających zadań w policyjnej kynologii. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów duet został skierowany do służby w Stargardzie.

- Zona będzie wykorzystywana podczas działań związanych z poszukiwaniem materiałów wybuchowych - informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Tego typu psy są nieocenionym wsparciem między innymi przy zabezpieczaniu imprez masowych, sprawdzaniu obiektów i pojazdów oraz podczas interwencji wymagających wykluczenia zagrożenia wybuchowego.

Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie służy pięciu przewodników psów służbowych. Opiekują się sześcioma czworonogami. Cztery z nich to psy patrolowo-tropiące, jeden specjalizuje się w wykrywaniu narkotyków, a Zona jest pierwszym w tej jednostce psem wyszkolonym do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych.

Policyjne psy odgrywają niezwykle ważną rolę w codziennej pracy funkcjonariuszy. Dzięki doskonałemu węchowi i profesjonalnemu wyszkoleniu pomagają w wykrywaniu zagrożeń, odnajdywaniu osób oraz wspierają policjantów podczas wielu wymagających akcji. Ich obecność przekłada się nie tylko na skuteczność działań, ale przede wszystkim na większe bezpieczeństwo mieszkańców.

Przed Zoną i jej przewodnikiem nowy etap służby. Oboje są już gotowi, by wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stargardzkiego.

(w)

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