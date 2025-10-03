Świnoujście świętuje jubileusz 80-lecia

Tak wyglądała świnoujska przeprawa w roku 1971. Dziś można już korzystać także z tunelu. Fot. Marek CZASNOJĆ

W sobotę (4.10) Amfiteatr w Świnoujściu i jego okolica zamieni się w wielki plac zabaw, miejsce spotkań i rodzinnej integracji. Jubileuszowe wydarzenie rozpocznie się o g. 12, a udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

Jednym z największych hitów tegorocznego programu będzie mobilna wrotkarnia. Na specjalnie przygotowanym torze dzieci i młodzież będą mogły spróbować swoich sił w jeździe na wrotkach. Organizatorzy zadbali o pełne wyposażenie – od kasków po ochraniacze – a w razie deszczu tor zostanie przeniesiony do hali tenisowej OSiR, tuż obok Amfiteatru.

Ogromne emocje wzbudza również słodki rekord. Cukiernicy z Tomaszem Laskowskim przygotowują tort gigant ważący ponad pół tony. Do jego wykonania wykorzystanych zostanie 1500 jaj, 150 litrów śmietany i 40 kilogramów mąki. Składanie tego cukierniczego dzieła potrwa całą noc, aby w sobotę wszyscy uczestnicy mogli spróbować jubileuszowego kawałka.

Nie zabraknie muzycznych wrażeń. Na scenie wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej wraz z Zespołem Artystycznym MW „Riwiera”. Wieczorem wystąpi zespół Ich Troje (koncert biletowany).

Dzieci i młodzież znajdą mnóstwo okazji do aktywnego spędzania czasu. Przygotowano strefę aktywną z bike parkiem i grami zręcznościowymi. Będzie także mobilne boisko, speed badminton oraz specjalna strefa innowacji w namiocie sferycznym, gdzie najmłodsi będą mogli odkrywać interaktywne technologie.

W przerwie między zabawami i koncertami mieszkańcy będą mogli skosztować wojskowej grochówki i odwiedzić strefę gastronomiczną. Plan wydarzenia: g. 12:00 – rozpoczęcie, przemówienia, sesja Rady Miasta; g.14:00 – koncert Orkiestry Wojskowej z zespołem Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”; g.15:00 – wspólne świętowanie przy jubileuszowym torcie ważącym pół tony!

Dla najmłodszych przygotowano strefę animacji, warsztaty plastyczne „Moje miasto za 80 lat” oraz tor wrotkarski.

O g. 21:00 – koncert zespołu Ich Troje.

(reg)