Sobota, 20 września 2025 r. 
Jubileuszowe „Pamiętajcie o ogrodach". Wyróżnienie dla naszego „Kuriera Szczecińskiego" [GALERIA]

Data publikacji: 20 września 2025 r. 20:54
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2025 r. 20:59
Fot. Piotr SIKORA  

Najbardziej znana, lubiana i ceniona z zielonych imprez wystawienniczych Szczecina - czyli „Pamiętajcie o ogrodach” - świętuje podwójny jubileusz: 50 edycję, a zarazem 25-lecie. Organizatorzy tego ogrodniczego fenomenu - Ewa i Marek Maj oraz Dorota i Robert Szyjanowscy postanowili uhonorować przyjazne i pomocne kiermaszowi osoby za wieloletnią współpracę: stałych wystawców, przedstawicieli instytucji i firm oraz patronów.

Wśród tych ostatnich - jako patrona medialnego - naszą redakcję.

- Chcielibyśmy podziękować tym, bez których szczecinianie nie widzieliby, że mogą przyjść na Wały Chrobrego i wziąć udział w ogrodniczym kiermaszu. Historycznie: najstarszym i najwierniejszym naszym patronem medialnym jest „Kurier Szczeciński”. To są konkretne osoby - ludzie, na których można liczyć - jakie spełniają nasze medialne marzenia - tak Marek Maj oraz Robert Szyjanowski z FM Szczecin, czyli współorganizatorzy ogrodniczego kiermaszu, uzasadnili uhonorowanie naszej redakcji.

Oprócz naszego „Kuriera” jubileuszowymi statuetkami „Pamiętajcie o ogrodach” zostały wyróżnione również rozgłośnie: Radio Szczecin oraz Radio Super FM, a także portal WSzczecinie.pl.

* * *

Stoiska „Pamiętajcie o ogrodach” oraz towarzyszącej kiermaszowi „Wałówki z przysmakami” będą otwarte na Wałach Chrobrego także w niedzielę (21 września) - w godz. 9-17. Warto odwiedzić ten największy i najbardziej różnorodny z ogrodniczych kiermaszy Pomorza Zachodniego, bo jego oferta - od kwiatowych cebul, przez byliny, ozdobne trawy, krzewy i drzewa, po pnącza i zioła - nie ma sobie równych!

(an)

