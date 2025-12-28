Niedziela, 28 grudnia 2025 r. 
Przylądek Pomerania, czyli nowa wizja rozwoju portów [GALERIA]

Data publikacji: 22 września 2025 r. 23:13
Ostatnia aktualizacja: 23 września 2025 r. 12:33
Podczas uroczystej gali w Filharmonii zaprezentowano ideę Przylądka Pomerania. Fot. Piotr SIKORA  

W gmachu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w poniedziałek (22 września) odbyła się uroczysta gala z okazji 75-lecia portów w Szczecinie i Świnoujściu. Jubileusz stał się również okazją do przedstawienia wizji przyszłości. Ambicją Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest rozwój w kierunku nowoczesnych zrównoważonych portów, które łączą dynamiczny rozwój gospodarczy z troską o środowisko.

Pomorze Zachodnie, gdzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł przekracza 120 proc. lokalnej konsumpcji, jest już wzorcowym „zielonym województwem”. Porty chcą iść w tym kierunku, mając za priorytet zrównoważony rozwój i dbając o przyszłe pokolenia. Symbolem tej drogi stała się zieleń – kolor przewodni nowej idei, jaką zaprezentowano podczas uroczystości.

– To nasze wspólne 75 lat – podkreślił w swoim przemówieniu Jarosław Siergiej, prezes ZMPSiŚ. – Przed nami kolejne dekady, w których chcemy rozwijać porty zgodnie z ideą zielonego, zrównoważonego rozwoju, zapewniając Polsce bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze.

Podczas uroczystości zaprezentowano ideę pod nazwą Przylądek Pomerania. To wizja portu zewnętrznego w Świnoujściu z nowoczesnym terminalem kontenerowym – inwestycja, która stworzy nowy fragment Polski wysunięty w morze, a jednocześnie silnie zakorzeniony w lądzie i krajowej gospodarce.

To projekt o wymiarze symbolicznym i praktycznym. Przylądek jako symbol stanowi od wieków punkt orientacyjny i początek nowej drogi. Taki też ma być Przylądek Pomerania – wyznaczać kierunek rozwoju logistyki, offshore i nowych technologii. W praktyce stanie się nowoczesnym ekologicznym hubem biznesowym i logistycznym, łączącym Polskę z globalnymi łańcuchami dostaw, dającym tysiące miejsc pracy i wspierającym współpracę nauki z biznesem. To blisko 180 hektarów nowego obszaru Polski.

Projekt wpisuje się w długofalową strategię Polski dla Bałtyku i opiera się na już zrealizowanych inwestycjach: terminalu LNG i offshore w Świnoujściu, pogłębionym torze wodnym i modernizacji portu w Szczecinie, czy zagospodarowaniu Ostrowa Grabowskiego. Przylądek Pomerania to także obietnica zrównoważonego rozwoju – zielonego portu przyjaznego mieszkańcom i środowisku, nowy rozdział w historii Pomorza Zachodniego i kraju, dający Polsce trwałe miejsce na mapie gospodarczej Bałtyku i Europy.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, parlamentarzyści, reprezentanci branży morskiej, kontrahenci oraz byli i obecni pracownicy portów. Obecni byli m.in.: Arkadiusz Marchewka – wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę morską, Bartosz Brożyński – wicewojewoda zachodniopomorski, Bogdan Jaroszewicz – wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Michał Przepiera – wiceprezydent Szczecina i Arkadiusz Mazepa – wiceprezydent Świnoujścia.

Przypomnijmy, że Zarząd Portu Szczecin powołano w styczniu 1950 roku decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Od tego momentu rozpoczęła się nowa karta w historii polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim. Pomimo powojennych zniszczeń i trudnych realiów, porty w Szczecinie i Świnoujściu dynamicznie się rozwijały, modernizując infrastrukturę i rozbudowując zaplecze transportowe. Dziś pełnią strategiczną rolę w gospodarce narodowej: obsługują przeładunki towarów, zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, a dzięki połączeniom promowym stanowią ważną bramę do Skandynawii. Od siedmiu dekad są także symbolem Szczecina i Świnoujścia oraz źródłem pracy dla wielu pokoleń mieszkańców regionu.

Jubileusz 75-lecia był okazją zarówno do wspomnień, jak i do spojrzenia w przyszłość. Władze portów podziękowały pracownikom, kontrahentom i partnerom za wspólne budowanie potęgi Szczecina i Świnoujścia.

(ek)

Komentarze

Hafen
2025-09-23 13:17:45
Raczej mielizna POmerania
OBSERWATOR
2025-09-23 10:12:17
na zdjęciu widać reprezentanta firmy ATS INTERNATIOINALE SPEDITION oraz Pana z firmy SANUM.
Nowa wizja to,
2025-09-23 09:13:28
wsio kukurydza ! Do tego sprowadza się zdolność sprawcza tych przygłupów ! Jest jakaś wizja Polski, jakiś Rządowy plan gospodarczy dla Polski na czele , którego stoi Premier RP, a nie jakaś ryża kuśka na pejsbuku. Teraz to się chyba na X przemianowało !? Tak pytam , nie tych durniów na stołkach , tylko tych co w wyborach udzieli IM zaszczytu bycia władzą sprawczą ? Będzie coś z tego, czy ponownie wielki WAŁEK ?
Za czasów dawnej
2025-09-23 08:52:52
komuny była taka ściąga dla przemawiających kacyków PZPR. Zawodnik , który w miarę opanował zbitki słowne zestawione w czterech kolumnach pozwalały bajerantowi na nieustanny bełkot praktycznie bez końca , ale z jakimś pozornym sensem. Obecnie jak się nie ma właściwej alternatywy, czy pomysłu w temacie , to na wzór komunistów " wrzuca się " dla publiki taki bełkot jak załączony w artykule. Komu chcecie głąby kapuściane żenić taki kit? Wiadomo powszechnie, że wszystko to lipa jak całe to PO !
On
2025-09-23 08:36:31
Obecny prezes, to porażka.
Zabory 2XD5
2025-09-23 08:10:29
Przecież port Szczecin Świnoujście jest niemiecki.Grupa Rhenus jest włascicielem większosci udziałów.Malo tego miasto dopłaca do utrzymania infrastruktury portowej z publicznych pieniędzy bo związkowcy Bulk Cargo wywalczyli to przed laty.Teraz Polacy płaca na utrzymanie niemieckiej firmy i jeszcze pracują dla niemców w portach...
Pięknie brzmi
2025-09-23 01:21:10
a jest wydzierżawione Niemcom . Mylę się?
Dorośli ludzie?
2025-09-23 01:16:34
Wszystko co teraz rozwalicie powstało w czasach, gdy liczyła się praca, a nie zrównoważony bełkot, zielony port niosący bezpieczeństwo energetyczne czy ekologiczny hub. Jak łączycie terminal gazowy z waszym eko? Przecież gaz został już wyklęty przez Brukselę. Nie zauważyliście? Boże! Co za bełkot!
