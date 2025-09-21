Jubileuszowe „Pamiętajcie o ogrodach". Uznanie i statuetka dla naszej redakcji [GALERIA]

Organizatorzy „Pamiętajcie o ogrodach" - Ewa i Marek Maj oraz Dorota i Robert Szyjanowscy - uhonorowali pamiątkowymi statuetkami przyjazne i pomocne kiermaszowi osoby za wieloletnią współpracę. Wśród nich był nasz „Kurier Szczeciński" - patron medialny wydarzenia. Fot. Piotr Sikora

Przez weekend zielone serce miasta biło na Wałach Chrobrego. Do czego przyczynkiem był podwójny jubileusz „Pamiętajcie o ogrodach": 50 edycja oraz 25-lecie najbardziej znanej, lubianej i cenionej z plenerowych imprez wystawienniczych Szczecina. Tym większy honor dla naszego „Kuriera", który właśnie w tak wyjątkowych okolicznościach - jako patron medialny - został wyróżniony specjalną statuetką.

Dwa razy w roku - jesienią i wiosną - otwiera się ogród Wałów Chrobrego, zapraszając - nie tylko szczecinian - do stoisk z bogatą ofertą wszystkiego co zielone do domu i ogrodu. I tym razem (20-21 września) morze roślin - od kwiatowych cebul, przez byliny, ozdobne trawy, krzewy i drzewa, po pnącza i zioła - pochłonęło tysiące domowych ogrodników, dając szansę na zdobycie poszukiwanych oraz rzadko spotykanych okazów. Choć nie tylko. Czekały na nich bowiem również stoiska m.in. ze sprzętem i małą architekturą ogrodową, nawierzchniami, fotowoltaiką, także wyrobami rękodzielniczymi. Gdy dodać do tego „Wałówkę z Przysmakami", czyli tradycyjnie towarzyszący kiermaszowi targ jadła regionalnego, to faktycznie mamy przepis na fenomen trwający od 25 lat!

Jego twórcami jest czwórka fantastycznych osobowości: Ewa i Marek Maj oraz Dorota i Robert Szyjanowscy, którzy pod szyldem FM Szczecin niejako zaszczepili w szczecinianach - miłośnikach zieleni - azymut na Wały Chrobrego i „Pamiętanie o ogrodach". Jak sami się przedstawiają: „cztery asy, czyli kareta brnąca przez 25 lat po koleinach, dróżkach, drogach i bezdrożach organizacyjnych obowiązków, tajemnic i niespodzianek: Ewa - dusza uwita z pędów bluszczu i różanych kalejdoskopów; Dorota - osobowość jak szlachetny akord wśród zamętu dnia powszedniego; Robert - niekwestionowany odkrywca lądów i nielądów, mórz i niemórz w przestrzeniach realności i wyobraźni; Marek - kolorowe ptaszę zaklęte w codzienności szarych, powszednich arabesek.

- Absolutnie nie zapomnimy o ogrodach. I o zieleni, która poniekąd charakteryzuje nasze miasto. Wszystkiego najlepszego dla naszych „FMów". Skoro przez 25 lat nam towarzyszą, to liczymy, że pozostaną z nami przez kolejne 50 lat. Trzymajcie tak dalej! - wyjątkowego jubileuszu organizatorom ogrodniczego kiermaszu gratulował Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina.

Także jubilaci - organizatorzy ogrodniczego wydarzenia - nie zapomnieni o swych współpracownikach. Czyli o tych wszystkich, bez których „Pamiętajcie o ogrodach" nie byłoby tym, czym jest teraz. Pamiątkowymi statuetkami uhonorowali - jak mówili - przyjazne i pomocne kiermaszowi osoby za wieloletnią współpracę: stałych wystawców, przedstawicieli instytucji i firm oraz patronów.

- Chcielibyśmy podziękować tym, bez których szczecinianie nie widzieliby, że mogą przyjść na Wały Chrobrego i wziąć udział w ogrodniczym kiermaszu. Historycznie: najstarszym i najwierniejszym naszym patronem medialnym jest „Kurier Szczeciński". To są konkretne osoby - ludzie, na których można liczyć - jakie spełniają nasze medialne marzenia - tak Marek Maj oraz Robert Szyjanowski z FM Szczecin, czyli współorganizatorzy ogrodniczego kiemaszu, uzasadnili uhonorowanie naszej redakcji wyróżnieniem i statuetką z okazji jubileuszowej - 50 edycji - „Pamiętajcie o ogrodach".

Oprócz naszego „Kuriera" jubileuszowymi statuetkami „Pamiętajcie o ogrodach" zostały uhonorowane również rozgłośnie: Radio Szczecin oraz Radio Super FM, a także portal WSzczecinie.pl. ©℗

Arleta NALEWAJKO