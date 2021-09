Święto ulicy Pocztowej

Tym razem Święto Ulicy miało charakter literacki. Dlatego w sobotę (18 września) drzewa zawędrowały na ul. Pocztową, w sąsiedztwo „Kamienicy w lesie". Wydarzeniu patronował Szczeciński Ruch Miejski.

Po raz trzeci w tym sezonie przez szczecińskie ulice przeszła parada drzew. Tym razem pokonując odcinek od ul. Jagiellońskiej po Pocztową. W wydarzeniu m.in. uczestniczyła reprezentacja ruchu #RazemDlaPrzygodnej.

- Jesteśmy tu, bo łączy nas wspólny cel: drzewa. My chcemy uratować przed wycinką ostatnią enklawę parkowej zieleni na Gumieńcach. Natomiast Szczeciński Ruch Miejski walczy o przywrócenie zieleni w śródmieściu, boleśnie ogołoconym z drzew. Jednoczymy siły. I wspólnie mówimy: uczyńmy Szczecin znów zielonym - komentowała Joanna Michalak z Piotrem Komsą.

Gdy przewiezionych na platformach 15 klonów w donicach, wreszcie zacumowało przed „Kamienicą w lesie", w gościnnych progach tej klimatycznej kawiarenki z książkami rozpoczął się cykl literackich spotkań, zainicjowanych przez Monikę Szymanik. Najmłodsi wsłuchiwali się w czytane „Zamkowe Opowieści duszka Bogusia" Moniki Wilczyńskiej.

- Za każdym razem, gdy z drzewami ruszamy przez miasto, to na kolejnych mijanych ulicach ludzie nas pytają, czy moglibyśmy zostawić im klony na dłużej. To poruszające: pokazuje, jak mieszkającym w ścisłym centrum szczecinianom bardzo brakuje drzew i jak bardzo za nimi tęsknią. Zdaje się nawet, że z roku na rok coraz bardziej - mówiła radna Edyta Łongiewska-Wijas (Niezrzeszona). - Podczas cyklu „Wędrujących drzew" zawsze spotykam fantastycznych, pozytywnie nastawionych do miasta ludzi. Dlatego tak chętnie uczestniczę w tym wydarzeniu. To jest mój trzeci raz i mam nadzieję, że sił mi starczy jeszcze na wiele kolejnych.

Podczas Street Day na ul. Pocztowej o swoich książkach dla dzieci - m.in. pt. „Wierszyki paluszkowe", „Impro Frycek", „Ignacy Jan i jego plan" - opowiadała Katarzyna Huzar-Czub. Tomy „Figi" przedstawiała Kinga Konieczny, Piotr Czypicki prezentował „Miasta i dzieci w drodze", a Monika Szymanik swoją „Kamienicę w lesie".

- To było nasze pierwsze wspólne święto ulicy. Pewnie nie ostatnie, bo jestem otwarta na wszelkie działania, które wzmacniają lokalną tożsamość i pozwalają mieszkańcom lepiej się wzajemnie poznać, razem poprzebywać - komentowała współgospodyni wydarzenia. - Uważam, że Szczecin jest zielonym miastem. Jednak im więcej drzew, tym lepiej.

Szczeciński Ruch Miejski chce przywrócić drzewa śródmiejskim ulicom. Za ich sprawą zmieniać ich pejzaż i klimat, a dodając kolorytu i „oddechu" - uczynić lepszym miejscem do życia.

- Od trzech lat wędrujemy z drzewami, aby wywołać w ludziach m.in. refleksję nt. wartości zielonego miasta. Chcielibyśmy, żeby nasze klony z donic wreszcie zapuściły korzenie w jakimś przyjaznym miejscu. Niestety, choć zwróciliśmy się w tej sprawie blisko rok temu do urzędników miasta, nadal nie uzyskaliśmy wskazania takiej lokalizacji. Mimo życzliwości ogrodnik miejskiej, decyzja w tej sprawie jest poza jej kompetencjami. Trudno uwierzyć, że w centrum Szczecina nie ma miejsca dla 15 klonów - mówił Piotr Czypicki, lider Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. - Dlatego coraz poważniej rozważamy propozycje, jakie złożyły nam wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Łokietka, zapraszające nasze wędrujące drzewa na ich podwórka.

Przez następne tygodnie klony w kontenerach będą ożywiały odcinek ul. Pocztowej, w bliskości „Kamienicy w lesie". Jeszcze nie zapadła decyzja, gdzie przezimują. ©℗

Arleta NALEWAJKO