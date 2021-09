W sobotę na Pocztowej w Szczecinie. Święto Ulicy i drzewa wędrujące do „Kamienicy w lesie"

Jednych powinny przyciągnąć Wędrujące Drzewa, innych - literatura w przestrzeni ulicy, czyli cykl spotkań ze szczecińskimi autorami. Natomiast dla wszystkich będą gościnne progi znanej i lubianej „Kamienicy w lesie". Wyjątkowo się zapowiada dzień ulicy Pocztowej - na pożegnanie lata, a z cyklu wydarzeń firmowanych przez Szczeciński Ruch Miejski.

To trzecie z miejsc, jakie dla Wędrujących Drzew w tym roku wybrali nasi Czytelnicy. Zatem z ul. Jagiellońskiej - już w sobotę (18 września) - trafią wprost na Święto Ulicy Pocztowej.

- Zapraszamy na ostatnią w tym roku podróż Wędrujących Drzew - tym razem dzięki naszemu wspólnemu przemarszowi zazieleni się fragment ul. Pocztowej. Jak zawsze, ogromnie potrzebujemy rąk do pomocy: dlatego zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnym marszu i zaznania towarzyszącej mu radości - zachęca Piotr Czypicki, lider Szczecińskiego Ruchu Miejskiego.

Parada drzew rozpocznie się o godz. 10.30, by pół godziny później dotrzeć przed klimatyczną literacką kawiarenkę „Kamienicę w Lesie" - fragment ul. Pocztowej między ul. Chodkiewicza a al. Bohaterów Warszawy. Tam się odbędzie cykl spotkań ze szczecińskimi autorami.

- Monika Wilczyńska poczyta swoją książkę dla dzieci pt. „Zamkowe Opowieści duszka Bogusia". O swoich książkach dla dzieci pt. „Wierszyki paluszkowe", „Impro Frycek", „Ignacy Jan i jego plan" i innych opowie Kasia Huzar-Czub. Kinga Konieczny przedstawi dwa tomy „Figi", a Piotr Czypicki zaprezentuje publikację „Miasta i dzieci w drodze".Natomiast ja - "Kamienicę w lesie" - zachęca Monika Szymanik. - Będzie można zobaczyć przestrzeń naszej kawiarni z książkami. Na zakończenie, o godz. 14., odbędzie się półgodzinny koncert Klaudii Hewuszt, która zagra dla nas na ukulele. Serdecznie zapraszamy na wydarzenie: l Dzień na ulicy Pocztowej z "Kamienicą w lesie".

Podczas Święta Ulicy - jak zawsze - wszyscy będą mile widziani. ©℗

A. NALEWAJKO