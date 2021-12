Świąteczne paczki dotarły do potrzebujących w Szczecinie

Wieloletnią tradycją w Szczecinie było co roku uroczyste wigilijne spotkanie dla osób samotnych, ubogich, w kryzysie bezdomności organizowane w Domu Kultury Słowianin. Od dwóch lat, z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z trwającą pandemią, nie jest to możliwe. Przedświąteczna pomoc dociera jednak do potrzebujących.

We wtorek paczki z żywnością otrzymało czterysta osób. To wsparcie DK Słowianin zorganizował wspólnie z Urzędem Miasta w Szczecinie, przy współudziale Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, marszałka i wojewody. Na przygotowanie tej pomocy przeznaczono w tym roku 40 tys. zł.

(gan)