Sumienie i obrona zwierząt. Demonstracja w Szczecinie

Jednocześnie w 15 miastach wojewódzkich - także w Szczecinie - jak również wielu innych ośrodkach w całym kraju protestować będą obrońcy praw zwierząt. Wyjdą na ulice - już w najbliższą sobotę - pod wspólnym hasłem: „Mamy dość! STOP cierpieniu zwierząt w Polsce".

Szczecin - na tle innych ośrodków w kraju - wprowadził wzorcowe rozwiązania dla ograniczenia oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jak np. obowiązek znakowania psów oraz kotów - finansuje wszczepianie mikroczipów wszystkim zwierzętom bezdomnym, a także części właścicielskich - pupilom, których opiekunowie są podopiecznymi miejskiego Centrum Usług Społecznych. Z budżetu miasta są finansowane zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, a także usypiania ślepych miotów. Gmina wspiera społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, zapewniając ich podopiecznym bezpłatną pomoc medyczną, zimowe dokarmianie oraz budki siedliskowe. Z budżetu miasta jest utrzymywane jedno z najnowocześniejszych schronisk w kraju oraz zapewniona opieka lekarsko-weterynaryjna jego czworonożnym rezydentom, podobnie jak pogotowie interwencyjne, a także całodobowa - również nocna - pomoc czworonożnym ofiarom wypadków. Także „Zwierzęcemu Zakątkowi" została powierzona misja znajdowania nowych domów dla szczecińskich bezdomniaków, czego efektem jest jeden z najlepszych wyników adopcyjnych w kraju.

Jednak prekursorskie rozwiązanie lata temu przyjęte w Szczecinie do tej pory nie znalazły odzwierciedlenia w standardach opieki nad zwierzętami, jakie są w innych ośrodkach w kraju. Czego najdobitniejszym przykładem niedawno zlikwidowane pseudoschronisko w Sobolewie.

Dlatego obrońcy praw zwierząt w Polsce zwierają szyki, żądając powszechnej, dostępnej i bezpłatnej kastracji i sterylizacji psów oraz kotów, ich obowiązkowego znakowania (tzw. czipowania), realnej reformy schronisk i zakończenia ich patologii, uregulowania standardów hodowli zwierząt. Społecznicy i aktywiści organizacji prozwierzęcych domagają się również uwolnienia psów z łańcuchów, a przede wszystkim zaostrzenia kar dla oprawców zwierząt i ich faktycznego egzekwowania.

- Każdego dnia zwierzęta trafiają do schronisk, w których umierają zamiast znajdować pomoc. Każdego dnia rodzą się kolejne psy i koty, których nikt nie chce, a ich właściciele pozostają bezkarni. Każdego dnia sprawcy okrucieństwa nie idą do więzienia - przekonują organizatorzy ogólnopolskiego protestu: Kastrujemy Bezdomność - Koalicja na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt oraz Fundację „KARUNA - Ludzie dla Zwierząt". - Gminy nie zapobiegają bezdomności zwierząt. I to wszystko dzieje się przy pełnej świadomości państwa. Mamy dość! Dlatego 9 maja wychodzimy na ulice w całej Polsce. W 15 miastach jednocześnie. Zapraszamy wszystkich: organizacje, wolontariuszy, osoby prywatne. Nie ma znaczenia, kim jesteś. Liczy się, że nie jesteś obojętny. Przyjdź. Weź odpowiedzialność.

W Szczecinie manifestacja w obronie praw zwierząt odbędzie się na Jasnych Błoniach, przy „bartłomiejce" (sobota - 9 maja). Rozpocznie o godz. 11.

Organizatorzy zwracają uwagę: „Prosimy, aby nie przychodzić na protest ze zwierzętami - dbamy o ich bezpieczeństwo i komfort. Przypominamy również o obowiązku przestrzegania zasad zgromadzenia i niewnoszenia na teren protestu żadnych niebezpiecznych przedmiotów". ©℗

A. NALEWAJKO

