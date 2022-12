„Strażak-28” uroczyście przyjęty do służby

Uroczystość podniesienia bandery oraz chrztu statku pożarniczego „Strażak-28” odbyła się we wtorek (6 grudnia) w szczecińskim porcie. Tę bardzo nowoczesną jednostkę zbudowano w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding. Armatorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W ceremonii wzięli udział zaproszenie goście, w tym wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, posłowie Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, przedstawiciele portu i stoczni.

Prezes ZMPSiŚ Krzysztof Urbaś zaznaczył, że jest to kolejny bardzo ważny dzień dla spółki.

– Porty morskie są w tej chwili oczkiem w głowie tego rządu, możemy się w końcu rozwijać – powiedział. – Porty muszą być bezpieczne, bo zapewniają ciągłość produkcji.

Przy dźwiękach hymnu państwowego na nowej jednostce podniesiono banderę, następnie odbyła się tradycyjna ceremonia chrztu.

– Nadaję ci imię „Strażak-28” – powiedziała Wiesława Drzazga, matka chrzestna nowego statku.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję do zwiedzenia jednostki. Będzie ona czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin i Świnoujście oraz Police. Ma asystować statkom przewożącym ładunki niebezpieczne zapewniając ochronę przeciwpożarową.

Długość statku to 29,2 m, szerokość – 10,47 m, a zanurzenie konstrukcyjne – 3,45 m. Rozwija maksymalną prędkość do 12 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton.

Projekt zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Wartość tego przedsięwzięcia to ok. 40,6 mln zł, a dofinansowanie unijne – blisko 34,5 mln zł. ©℗

