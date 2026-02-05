Czwartek, 05 lutego 2026 r. 
Strażacy z Dobrzan uratowali łabędzia. Był uwięziony w betonowym kanale

Data publikacji: 05 lutego 2026 r. 13:45
Ostatnia aktualizacja: 05 lutego 2026 r. 13:55
Akcja ratownicza była trudna, ale zakończyła się sukcesem. Fot. OSP Dobrzany  

Strażacy z Dobrzan interweniowali w nietypowym, lecz pilnym zdarzeniu. Do służb wpłynęło zgłoszenie o łabędziu, który wpadł do wąskiego kanału znajdującego się pomiędzy dwoma betonowymi upustami i nie był w stanie samodzielnie się wydostać.

Na miejsce zdarzenia, do miejscowości Bytowo, zadysponowano zastęp druhów z Dobrzan. Po dokonaniu rozpoznania ratownicy przystąpili do działań, zachowując szczególną ostrożność, aby nie spłoszyć ani nie zranić ptaka. Ograniczona przestrzeń oraz betonowa konstrukcja kanału znacząco utrudniały akcję, jednak dzięki doświadczeniu, opanowaniu i odpowiedniemu podejściu strażakom udało się bezpiecznie uwolnić łabędzia z pułapki.

To zdarzenie po raz kolejny potwierdza, że strażacy niosą pomoc nie tylko ludziom, ale również zwierzętom, reagując na każde zgłoszenie wymagające interwencji. ©℗

