Na przesłuchanie w sprawie jazdy bez uprawnień przyjechał samochodem

Data publikacji: 06 listopada 2025 r. 09:03
Ostatnia aktualizacja: 06 listopada 2025 r. 10:58
Na przesłuchanie w sprawie jazdy bez uprawnień przyjechał samochodem
Niecodzienna sytuacja na Posterunku Policji w Dobrzanach. 53-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego, wezwany na przesłuchanie w sprawie jazdy bez uprawnień, postanowił… przyjechać na nie samochodem.

Mężczyzna był wcześniej zatrzymany do kontroli drogowej, podczas której funkcjonariusze ustalili, że prowadzi pojazd, mimo braku prawa jazdy. Gdy kilka dni później stawił się na przesłuchanie, policjanci zapytali go, w jaki sposób dotarł na posterunek. 53-latek przyznał, że ponownie przyjechał autem.

W związku z kolejnym naruszeniem przepisów funkcjonariusze skierowali do sądu wniosek o ukaranie za wykroczenie z art. 94 Kodeksu wykroczeń, dotyczący prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień.

– Pamiętajmy, bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od odpowiedzialności i przestrzegania przepisów – podkreśla asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. ©℗

