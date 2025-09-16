Wtorek, 16 września 2025 r. 
Zakazy sądowe go nie obchodzą. Skazany w trybie przyśpieszonym

Data publikacji: 16 września 2025 r. 08:26
Ostatnia aktualizacja: 16 września 2025 r. 10:22
Sąd dał motorowerzyście słoną karę. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ  

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dobrzanach zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który kierował motorowerem marki Ferro, pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

– Po sprawdzeniu kierującego w policyjnych systemach informacyjnych okazało, że w ogóle nie powinien kierować, gdyż posiadał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez sąd – informuje asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – To jednak nie powstrzymało go przed popełnieniem kolejnego przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany. Śledczy przedstawili kierującemu stosowny zarzut, po czym tego samego dnia trafił na salę sądową.

Sąd w postępowaniu przyspieszonym wymierzył motorowerzyście karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Ma on też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez rok. Musi też przekazać świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. ©℗

(w)

Komentarze

@Sasza
2025-09-16 11:03:40
upadlinką.Reszta się zgadza.
klufin
2025-09-16 09:36:21
A Matecki....gore
Sasza
2025-09-16 09:09:48
Niech weźmie ślub z Ukrainką, zmieni nazwisko to będzie nietykalny
CBR
2025-09-16 09:04:24
I tak pijak wsiądzie na pojazd spalinowy i dalej będzie na gigancie prowadził, dlaczego sądy takich degeneratów nie zamykają do więzienia na odpoczynek

