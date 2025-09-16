Zakazy sądowe go nie obchodzą. Skazany w trybie przyśpieszonym

Sąd dał motorowerzyście słoną karę. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dobrzanach zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który kierował motorowerem marki Ferro, pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

– Po sprawdzeniu kierującego w policyjnych systemach informacyjnych okazało, że w ogóle nie powinien kierować, gdyż posiadał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez sąd – informuje asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – To jednak nie powstrzymało go przed popełnieniem kolejnego przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany. Śledczy przedstawili kierującemu stosowny zarzut, po czym tego samego dnia trafił na salę sądową.

Sąd w postępowaniu przyspieszonym wymierzył motorowerzyście karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Ma on też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez rok. Musi też przekazać świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. ©℗

(w)