Policjant z Dobrzan zatrzymał pijanego kierowcę z zakazem

Badanie alkomatem wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie kierującego. KPP Stargard

Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji policjanta z Posterunku Policji w Dobrzanach kolejny nieodpowiedzialny kierowca został wyeliminowany z ruchu drogowego. Funkcjonariusz, mimo że był w czasie wolnym od służby, nie zawahał się zareagować, gdy na drodze doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Do sytuacji doszło w miejscowości Miechów. Policjant, jadąc prywatnym samochodem, zauważył pojazd marki BMW nadjeżdżający z przeciwnego kierunku. Kierujący nagle zjechał na jego pas ruchu i zahaczył lusterkiem o auto funkcjonariusza, po czym nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Policjant natychmiast zawrócił i ruszył w pościg.

Po drodze spotkał inną kierującą, której pojazd również został uszkodzony przez tego samego mężczyznę. Kobieta wskazała kierunek jego ucieczki, co pozwoliło na szybkie namierzenie sprawcy. Kierowca BMW poruszał się slalomem, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjant uniemożliwił mu dalszą jazdę, zabierając kluczyki, a następnie powiadomił dyżurnego i wezwał patrol.

Po przybyciu umundurowanych funkcjonariuszy przypuszczenia policjanta szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie kierującego. Jak się okazało, mężczyzna miał również aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. – To zdarzenie pokazuje, że policjantem jest się 24 godziny na dobę - podkreśla asp. Justyna Siwarska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. -Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji naszego funkcjonariusza udało się zapobiec potencjalnej tragedii na drodze.

Nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany, a zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego wyeliminowane. Policja po raz kolejny apeluje: nietrzeźwi kierowcy to jedno z największych niebezpieczeństw na drogach, a każda szybka reakcja świadków może uratować czyjeś zdrowie lub życie. ©℗

(w)

