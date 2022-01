Straż jeździ, kierowcy stoją

Narzekamy na SM od dawna i dlaczego to nie wywołuje zmian w działaniu na lepsze?

Sm się nudzi i marnotrawi DROGIE PALIWO. A KASA NA NICH IDZIE Z MIASTA. Po co zakładają te wnyki na kola.? Samochód aresztowany, muszą przyjeżdżać 2 raz żeby zdjąć blokadę, ile to paliwa pochłania. Poza tym taki Samochód nadal blokuje miejsce, stwarza zagrożenie lub itp. Nie prościej zostawić wezwanie i informacje że wykonano zdjęcie. Zajmują się bzdurami. A niech zobaczą jaki bałagan jest na podwórkach, przy śmietnikach, administratorzy nie interweniują. Zmusić ich grzywnami.

A ja się pytam gdzie Policja ? Czy te policjantki z filmu na Youtube stop cham Szczecin to kwintesencja polskiej Policji ? panie poproszone o interpretację w sprawie zastawionego przez samochody przystanku autobusowego wpadły w panikę i nie wiedziały co mają zrobić.

PO to zło

2022-01-24 20:11:48

straż miejska to żart. Wystarczy przejechać Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, 5 lipca samochody zaparkowane przed samymi przejściami dla pieszych. Jak kierowcy mają zobaczyć pieszego wchodzącego na przejście! To zagrożenie życia skoro piesi mają teraz pierwszeństwo na przejściu dla pieszych przed nadjeżdżającym samochodem. Laweta powinna odwozić auta 24h/dobę tyle jest do zrobienia w tym śmiesznym mieście.