Stare Miasto bez linii. Trzeba patrzeć na znaki

Zarządca Strefy Zamieszkania Stare Miasto może naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 200 zł za parkowanie poza miejscami wyznaczonymi, niezależnie od pory dnia, także w weekendy. Radna miejska Agnieszka Kurzawa ma w związku z tym wątpliwości. Chce wiedzieć, kto będzie się zajmował naliczaniem kar oraz w jaki sposób określić, kto parkuje poza miejscami wyznaczonymi. Na terenie SZSM nie ma bowiem oznakowania poziomego.

– Kontrolę opłat za parkowanie w SZSM prowadzi trzech inspektorów – wyjaśnia Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina. – Są to pracownicy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, którzy nie zajmują się SPP. Ich jedynym zadaniem jest kontrola na terenie Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Natomiast jeśli chodzi o miejsca postojowe, są one wyznaczone zgodnie z przepisami.

Początek każdego parkingu wyznacza znak D-18 z tabliczką T-30, która określa sposób parkowania (np. wzdłuż chodnika) oraz tabliczką informacyjną „Płatne od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, opłaty wg Regulaminu, Zarządca NiOL”. Koniec każdego parkingu wyznacza znak D-18 z tabliczką T3a-Koniec.

– Wyznaczenie miejsc postojowych znakami pionowymi, ale także poziomymi, jest obowiązkowe wyłącznie na drogach publicznych. Obszar SZSM został utworzony na drogach wewnętrznych – zaznacza Anna Szotkowska.

To, że kierowcy nie znają przepisów lub je lekceważą, nie zwalnia ich z ich przestrzegania.

Strefa Zamieszkania Stare Miasto powstała na podstawie Uchwały Rady Miasta z lutego ub. roku. Obejmuje m.in. ulice: Łaziebną, Mariacką, część ul. Tkackiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Grodzkiej, Staromłyńską, Koński Kierat, część ul. Staromiejskiej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Wyszyńskiego. Kilka tygodni temu została rozszerzona o tzw. dolny taras, czyli obszar ul. Środowej, ul. Siennej, Rynek Sienny, Rynek Nowy, ul. Wielkiej Odrzańskiej, części ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Opłotki, ul. Opłotki, ul. Osiek. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI