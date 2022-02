Stępka na złom? PŻB zaprzecza

Najsłynniejsza szczecińska stępka ma zostać zezłomowana? Poinformował o tym, na podstawie pisma Polskiej Żeglugi Bałtyckiej wysłanego do skupów złomu, Jakub Kozieł, wiceprezes szczecińskiego oddziału partii Korwin. PŻB stanowczo zaprzecza i odpowiada, że dokument, na który powołuje się działacz, był "nieautoryzowany".

- Na początku nie chciałem w to uwierzyć. Ale potwierdziliśmy tę informację. To skandal - nie znajduję innych słów - mówi w rozmowie z "Kurierem" Kozieł. - Tyle lat była wbijana propaganda, że przemysł został odbudowany. Na przygotowania zostały wydane 14 milionów złotych, co ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. Polska Żegluga Bałtycka oferuje 2 złote za tonę, a więc skoro stępka waży około 60 ton, to 120 tysięcy złotych ma pójść na żyletki. Można spodziewać się międzynarodowych reperkusji. Przecież Szwedzi przygotowali swoje nabrzeża właśnie pod prom, który miał być zbudowany w Szczecinie. Ten prom w Szczecinie to od początku był szwindel. A jego budowę ogłaszano z takim hukiem! Politycy PiS będą mówili, że stępka jest nieistotna. Ale jest istotna. Bo gdyby w Szczecinie prom jednak powstał, to by był elementem propagandy sukcesu uprawianej przez PiS.

Dotarliśmy do pisma, które PŻB rozesłała do skupów złomu. Czytamy w nim: "Zwracamy się do Państwa z oficjalną propozycją sprzedaży pierwszej sekcji promu B145-I/01, która została wykonana na podstawie umowy z Morską Stocznią Remontową Gryfia. W związku ze zmianą koncepcji realizacji rządowego programu „Batory”, w ramach którego wykonano ww. sekcję promu, nowe promy dla polskich armatorów będą budowane przez inne podmioty stoczniowe na bazie innego projektu. Z powyższego wynika brak możliwości wykorzystania przedmiotowej pierwszej sekcji promu przez naszą spółkę i stąd chęć jej sprzedaży".

I dalej: "Oczekiwana przez nas jednostkowa cena stępki to 2zł za kilogram. Oczywiście, jesteśmy gotowi na negocjacje w tym zakresie".

Z pisma wynika, że całkowita masa stępki to ok. 62 tony.

Zapytaliśmy o sprawę w PŻB. Oto odpowiedź: "Próba wyceny rynkowej elementu konstrukcyjnego, tak by zaktualizować podstawy pozycji negocjacyjnej podczas rozmów o komercjalizacji, została zinterpretowana niezgodnie z intencją. Definitywnie zaprzeczamy podjęciu decyzji o zezłomowaniu tego elementu. Jednocześnie informujemy, że zapytanie ofertowe, które wysłał Pracownik PŻB było nieautoryzowane i zostało przesłane samowolnie. Intencją PŻB było oszacowanie wartości rynkowej pierwszej sekcji w celach księgowych jako kontynuacja prac prowadzonych w celu wykorzystania składnika rzeczowego inwestycji długoterminowej. Firma chce z jak najlepszym efektem ekonomicznym doprowadzić do funkcjonalnego zastosowania posiadanego elementu konstrukcyjnego. Tworzy i aktualizuje dokumentację w tym zakresie, prowadząc różnorodną korespondencję".

Stępkę pod budowę promu dla PŻB położono w Szczecinie 2017 roku. Z czasem koncepcja zmieniła się. Teraz nowe promy mają powstać w Gdańsku.©℗

(as)