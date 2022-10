Startuje nabór do Programu Społecznik. Dwa miliony na inicjatywy

W poniedziałek, 3 października br. wystartował nabór wniosków z Programu Społecznik. To szansa na realizację w przyszłym roku ponad czterystu pomysłów społeczniczek i społeczników z Pomorza Zachodniego. Na ten cel z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zostanie przeznaczona kwota przekraczająca ponad 2 mln zł.

Ciekawe warsztaty, zawody sportowe dla mieszkańców w każdym wieku, integracyjne pikniki i ważne społecznie akcje realizowane są z finansowym wsparciem Programu Społecznik na Pomorzu Zachodnim od 2017 r. Do tej pory udało się przeprowadzić blisko 4 tysiące niebanalnych i potrzebnych lokalnie pomysłów.

Program zagościł na dobre na Pomorzu Zachodnim

– Cieszę się, że Program Społecznik zagościł na dobre na Pomorzu Zachodnim. Co roku twórczo go rozwijamy, reagując na aktualne wyzwania, z którymi jako społeczności mierzymy się. Mam nadzieję, że w przyszłym roku program będzie przestrzenią do wzmacniania tej współpracy z NGO’sami. Cieszę się, że coraz lepiej widoczne są projekty realizowane przez młodzież. Tę część programu chcemy wzmacniać – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W poniedziałek, 3 października br. rozpoczął się kolejny nabór wniosków. Potrwa do 24 października 2022 r. do godziny 23.59. Maksymalna kwota dofinansowania na realizację jednej inicjatywy może wynieść 5 tys. zł.

O dofinansowanie można ubiegać się w konkursach (osobny nabór dla każdego z pięciu subregionów). Podział na subregiony zapewnia wszystkim organizacjom równy i sprawiedliwy dostęp do środków oferowanych w programie. W ramach październikowego naboru zaplanowane jest dofinansowanie minimum 410 mikrodotacji (min. 82 w każdym z subregionów).

Dofinansowane projekty będą realizowane od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. Organizacje pozarządowe mogą złożyć 2 wnioski, w tym 1 może być z grupą nieformalną. Nowością jest możliwość złożenia do 5 wniosków przez oddziały terenowe.

Budżet tego naboru przekracza 2 mln zł. Wnioski można składać w generatorze Witkac (szczegóły i zasady naboru na stronie operatora programu).

Jak zdobyć dodatkowe punkty?

Przy ogólnej ocenie złożonych ofert organizacje mogą zdobyć dodatkowe punkty. Dodatkowe 5 punktów mogą otrzymać wnioski, które posiadać będą miały rekomendację przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, mają charakter proekologiczny czy dotyczą działań pomocowych i integracyjnych na rzecz uchodźców.

Premiowane będą także podmioty, które po raz pierwszy wnioskują o otrzymanie mikrodotacji w ramach Programu Społecznik (5 punktów). Natomiast za złożenie poprawnie i w terminie sprawozdania rzeczowo-finansowego można będzie otrzymać 3 dodatkowe punkty do średniej z oceny merytorycznej.

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2022 - 2024 znajdują się na: stronie internetowej programu https://spolecznik.karrsa.eu

oraz https://wws.wzp.pl/

Operatorem Programu Społecznik jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. (K)