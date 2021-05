Start kampanii promocyjnej z latawcami w tle. „Zacumuj bezpiecznie w Krainie 44 Wysp”

„Zacumuj bezpiecznie w Krainie 44 Wysp” - to nazwa kampanii promocyjnej, którą w niedzielę zainaugurowali na plaży na wyspie Uznam przedstawiciele Urzędu Miasta Świnoujście. Konferencji prasowej towarzyszyły Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta oraz uroczystość przekazania statuetki na najromantyczniejsze miejsce na Pomorzu Zachodnim.

- Pogodę mamy dzisiaj wymarzoną, ale szesnaste Mistrzostwa w Lotach Latawców to oczywiście nie ostatnia impreza w tym roku. Będą kolejne zarówno w sezonie letnim jak i po jego zakończeniu. W zeszłym roku również przeprowadziliśmy kampanię promocyjną. Udało się. Przyjechało do nas wielu turystów z Polski, ale i z zagranicy. I tak było do października, gdy znowu nastąpił lockdown - mówił Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia.

W tegorocznej kampanii przewidziano wizyty w kurorcie influencerów oraz relacje telewizyjne. Na działania promocyjnie, podobnie jak rok temu, udało się pozyskać pieniądze w ramach Interregu o czym mówiła Wioleta Samitowska, naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

Z kolei statuetkę na najromantyczniejsze miejsce na Pomorzu Zachodnim przekazał urzędnikom Wojciech Heliński, prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki. - Głosowanie było bardzo zacięte. Do końca świnoujski „Wiatrak” rywalizował z Doliną Miłości w gminie Chojna - powiedział W. Heliński.

Tekst i fot. Bartosz Turlejski