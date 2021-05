Świnoujskie nieruchomości „Gryfii” dla Euro Terminalu?

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” poinformowała o wyniku przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza. Wybrano ofertę złożoną przez Euro Terminal Real Estate – z ceną 58 mln 101 tys. zł – i zawarto z tą spółką umowę przedwstępną.

Cena wywoławcza na świnoujskie nieruchomości wynosiła 58 mln 100 tys. zł, czyli o tysiąc zł mniej niż oferta Euro Terminalu. Pieniądze z tej transakcji mają być przeznaczone na modernizację infrastruktury „Gryfii” na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego (nr 8) przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie.

Dok o nośności ok. 27 tys. ton projektuje szczecińskie biuro Westcon Design Poland. Wykonawcą jest Stocznia Szczecińska Wulkan, a inwestorem – Fundusz Rozwoju Spółek. „Gryfia” liczy, że nowy dok pozwoli zwiększyć przychody spółki o ok. 50 proc. Ma być gotowy w przyszłym roku. „Gryfia” weźmie go w 30-letni leasing (z możliwością późniejszego wykupu). Własne środki natomiast zainwestuje w roboty hydrotechniczne i budowlane, w tym rozbiórkę starego pirsu i budowę nowego, modernizację nabrzeża Gdyńskiego, budowę głębi dokowej i przecisk kabla energetycznego pod Odrą. W kwietniu podpisała umowę z firmą Wuprohyd z Gdyni, która opracuje dokumentację projektową.

Teraz MSR „Gryfia” ogłosiła wynik przetargu dotyczącego świnoujskich nieruchomości i podała, że 14 bm. zawarła ze spółką Euro Terminal Real Estate „przedwstępną warunkową umowę sprzedaży praw do przedmiotu postępowania za zaoferowaną cenę”. To jednak nie oznacza, że firmy podpiszą ostateczną umowę, gdyż zgodnie z Ustawą o portach i przystaniach morskich, prawo pierwokupu do tych terenów ma Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Czy z niego skorzysta, nie wiadomo. Na decyzję ma sześć miesięcy.

Jeżeli ZMPSiŚ nie będzie zainteresowany, to z prawa pierwokupu może skorzystać Skarb Państwa. Cena z umowy przedwstępnej nie podlega już negocjacjom.

Dodajmy, że Euro Terminal w Świnoujściu działa po sąsiedzku z nieruchomościami „Gryfii”. Dysponuje infrastrukturą do przeładunku i składowania szerokiej gamy towarów, w tym chłodniczych, szczególnie mrożonych produktów rybnych i owoców cytrusowych. Rozwija się też jako centrum obsługi produktów przemysłu drzewnego, drobnicy konwencjonalnej i ładunków specjalnych. Jest ważnym miejscem dla rynku offshore, są tu przeładowywane i składowane elementy elektrowni wiatrowych.

