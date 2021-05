Nowe elementy nabrzeża, parking na półmetku. Świnoujski terminal promowy w przebudowie

Konstrukcja hydrotechniczna łoża pod rampę oraz konstrukcja stalowa rampy przeładunkowej to kolejne elementy, które ostatnio się pojawiły na przebudowywanym nabrzeżu terminalu promowego w Świnoujściu. Prace przy powstającym w pobliżu nowym parkingu dla ciężarówek osiągnęły zaś półmetek. To inwestycje Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Docelowo terminal zostanie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego, czyli przewozu ładunków z wykorzystaniem różnych środków transportu.

Prace budowlane na terminalu trwają od jesieni 2019 roku i idą pełną parą.

- Już bardzo dobrze widać ich efekty - podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. - Jesienią ub. roku pojawiła się nowa estakada nad stacją kolejową Świnoujście. Prace przy niej są w toku. Estakada skomunikuje zaplecze z terenem terminalu. Coraz bardziej wyłania się również kształt nowego stanowiska promowego powstałego z połączenia stanowisk nr 5 i 6. Nowe nabrzeże będzie miało długość 294 m, co umożliwi przyjmowanie największych promów, jakie pływają na Bałtyku.

Jak dodaje, w marcu br. zaczęły się roboty związane

...