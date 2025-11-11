Stargard w biało-czerwonych barwach. Miasto świętowało 107. rocznicę odzyskania niepodległości [GALERIA]

Msza, apel, marsz, biegi i morsowanie - tak Stargard uczcił 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Od rana na ulicach miasta widać było mieszkańców z biało-czerwonymi flagami i kotylionami, którzy uczestniczyli w miejskich obchodach.

A te rozpoczęły się przy pomniku Stargardzianie – Ojczyźnie na skwerze u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego, Bydgoskiej i Marii Skłodowskiej-Curie. Towarzyszył im ryk silników motocyklistów, którzy tradycyjnie wzięli udział w wydarzeniu. Wśród zgromadzonych byli samorządowcy, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, wojska, organizacji kombatanckich i harcerzy oraz mieszkańcy.

Przy dźwiękach werbli delegacje złożyły kwiaty, oddając hołd tym, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. Bohaterów wspominano również podczas mszy świętej w kolegiacie, a następnie w czasie apelu wojskowego na Rynku Staromiejskim.

- Dziękuję wszystkim, którzy przyszli dziś uczcić z nami ten ważny dzień - mówił płk Mirosław Postołowicz, dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia WKPW. - Pamiętajmy o tych, którzy 107 lat temu mieli odwagę stanąć przeciwko zaborcom.

- Składamy im dziś hołd – podkreślał prezydent Stargardu Rafał Zając. - Wierzę, że także dziś troszczymy się o niepodległość, wspierając rozwój i wzmocnienie naszej armii.

Kompanię honorową i poczet sztandarowy wystawił na uroczystości 102. Batalion Ochrony z Bielkowa, dowodzony przez ppor. Paulinę Śledzioną. W uroczystościach uczestniczyli także żołnierze Brygady Wsparcia Dowodzenia, 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów i 12. Brygady Zmechanizowanej. Podczas apelu wręczono awanse i wyróżnienia, oddano salwę honorową i odczytano apel poległych. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów.

Na rynku czekała na mieszkańców wojskowa grochówka i wystawa militariów. Z kolei Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny zaprosiło do udziału w Marszu Patriotycznym. Miedwianie uczcili święto w wyjątkowy sposób - niepodległościową kąpielą w jeziorze Miedwie, a członkowie Stargard na Rowery - rajdem. Wieczorem w parku Jagiellońskim odbył się VIII Bieg dla Niepodległej, zorganizowany przez OSiR.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz

