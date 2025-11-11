Deszcz nie przeszkodził w świętowaniu [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

We wtorek, 11 listopada, Szczecin obchodził 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości odbyły się na Wałach Chrobrego i przed Urzędem Wojewódzkim. Mimo ulewnego deszczu na uroczystości zjawiło się wielu mieszkańców, żołnierzy, harcerzy i przedstawicieli służb mundurowych.

Ceremonię rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego i wciągnięcia biało-czerwonej flagi na maszt. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, posłowie, a także delegacje wojska, policji, straży pożarnej i harcerzy. Wręczono medale, awanse i wyróżnienia dla funkcjonariuszy różnych formacji. Po apelu poległych i salwie honorowej odbyła się defilada.

Wojewoda Adam Rudawski w swoim przemówieniu przypomniał, że niepodległość to nie tylko wspomnienie wydarzeń sprzed ponad wieku.

– Niepodległość to wolność – narodu i każdego z nas. Wolność słowa, wyboru, przemieszczania się. Dopóki razem śpiewamy hymn i patrzymy na biało-czerwoną flagę, dopóty jesteśmy wspólnotą. Ale pamiętajmy, że niepodległość to także codzienność – radość dzieci, szczęście rodzin i bycie razem – mówił.

Przewodnicząca sejmiku województwa Teresa Kalina podkreśliła, że 11 listopada to dzień, który łączy wszystkich Polaków, niezależnie od przekonań.

– To święto narodowe jest dla każdego z nas. Możemy je przeżywać głośno lub w ciszy, ale zawsze z pamięcią o tych, którzy oddali życie za wolną Polskę – zaznaczyła.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek mówił o odpowiedzialności za przyszłość kraju.

– Choć pogoda nas dziś nie rozpieszcza, w naszych sercach jest wdzięczność. Wolność nie jest dana raz na zawsze – musimy o nią dbać każdego dnia. W pracy, w domu, w relacjach z innymi. To nasz wspólny obowiązek wobec przyszłych pokoleń – podkreślił.

Poseł Patryk Jaskólski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę służb mundurowych w budowaniu bezpieczeństwa państwa.

– Niepodległość to zobowiązanie wobec tych, którzy walczyli o Polskę. Dziękujemy wszystkim, którzy służą krajowi z dumą i poświęceniem – żołnierzom, funkcjonariuszom, ich rodzinom. Niech żyje Polska, niech żyje niepodległa! – mówił.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć pokaz sprzętu wojskowego przygotowany przez 12. Szczecińską Dywizję Zmechanizowaną. Na Wałach Chrobrego zaprezentowano m.in. transportery opancerzone, pojazdy terenowe, wozy łączności oraz wyposażenie medyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowoczesne drony i sprzęt wykorzystywany podczas misji zagranicznych.©℗

