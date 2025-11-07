Spotkanie wokół patriotyzmu. W hołdzie kombatantom

W piątek w Teatrze Polskim odbyło się spotkanie kombatantów, opozycjonistów i pionierów w związku z Dniem Niepodległości. Fot. Agata JANKOWSKA

"Spotkanie pokoleń" - pod taką nazwą odbyło się uroczyste wydarzenie, na które zaproszono osoby zasłużone w walce o wolną Polskę. Wśród nich byli żołnierze polskiego podziemia, AK, opozycjoniści z czasów PRL, ludzie "Solidarności", przedstawiciele środowisk kombatanckich z całego regionu. Jednocześnie wydarzenie miało charakter międzypokoleniowy i dotyczyło wizji patriotyzmu wśród starszych oraz młodszych pokoleń.

"Spotkanie pokoleń" odbyło się w piątek 7 listopada w Teatrze Polskim w Szczecinie. Zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Urozmaiciły go występy artystyczne młodzieży z ZHP, wręczenie odznaczeń od marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza za działalność na rzecz szerzenia patriotyzmu oraz walkę o wolność i niepodległość. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: Bogdan Twardochleb, Paweł Bartnik, Michał Kawecki i wielu innych.

Minutą ciszy uczczono zmarłych kombatantów.

Uroczystość w Teatrze Polskim miała związek z Dniem Niepodległości.

- W tym roku ta rocznica święta niepodległości dla nas tutaj, na Pomorzu Zachodnim, ma wymiar szczególny, bo jednocześnie obchodzimy przecież 80-lecie polskiej administracji na tych ziemiach - mówił marszałek Olgierd Geblewicz. - To wyjątkowa rocznica i okazja do tego, żeby podziękować wszystkim pionierom ziemi zachodniopomorskiej w imieniu mojego pokolenia i w imieniu młodszych pokoleń, które dzisiaj z nami wspólnie świętują. Nasze święto narodowe to zawsze chwila refleksji o tym, czym dla nas jest patriotyzm. Ja mogę powiedzieć, czym dla mnie jest patriotyzm. Dla mnie jest to niewątpliwie duma i zobowiązanie - duma z bycia Polakiem, z naszej przepięknej i niełatwej ponad tysiącletniej historii, z naszych przodków, którzy wywalczyli niepodległą Polskę wrysowaną znowu w mapę Europy po 123 latach nieobecności. To duma z żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej od 1 września do ostatnich dni wojny z niemieckim okupantem. To duma z pionierów naszej ziemi, z tych wszystkich, którzy odbudowywali Polskę z ruin, którzy budowali polskość na Pomorzu Zachodnim, z tych, którzy walczyli z opresyjnym reżimem komunistycznym, żeby doprowadzić do Polski prawdziwie wolnej, z tych, którzy po 1989 przejmowali stery i odpowiedzialność za budowę nowoczesnej Polski, którzy wprowadzali nas do NATO, żebyśmy byli bezpieczni, którzy może wcześniej wyprowadzali wojska radzieckie, a potem wprowadzali nas do Unii Europejskiej.

Po wręczeniu odznaczeń i dyplomów od marszałka, uczniowie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych przekazali kombatantom własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami. Jednym z głównych punktów spotkania była debata starszego pokolenia z przedstawicielami młodzieży.©℗

Agata Jankowska

