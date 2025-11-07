Żywa historia w szczecińskiej szkole. Powrót do przeszłości

W piątek sale lekcyjne nie przypominały tradycyjnych pomieszczeń do nauki. Fot. Grzegorz GIZEL

Młodzież i nauczyciele Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie przeprowadzili niekonwencjonalną lekcję historii z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W piątek sale lekcyjne nie przypominały tradycyjnych pomieszczeń do nauki - nauka historii o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości odbywała się na żywo, poprzez rekonstrukcje.

- Byliśmy w szpitalu polowym, w powojennej kawiarence, obserwowaliśmy umundurowanych uczniów i nauczycieli ustylizowanych na lata dwudzieste ubiegłego wieku. Do tego odgrywaliśmy mini scenki, prowadziliśmy prelekcje oraz pokazy filmów i przegląd prasy z roku 1918 roku. Z głośników dało się słyszeć pieśni patriotyczne - opowiadają uczniowie ze Szkolnego Koła Dziennikarskiego Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie.

Wszystko działo się pod czujnym okiem nauczycieli: Joanny Tyczkowskiej, Anny Trętkiewicz, Jerzego Pachlowskiego oraz Bartosza Klimasińskiego, którzy zaangażowali młodzież szkoły do zorganizowania obchodów Święta Niepodległości w zupełnie innej i bardzo atrakcyjnej formie. W szkolne obchody Święta Niepodległości włączyła się również Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna Vanguard, której członkami są uczniowie Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych. Pokaz kolekcji militarnej w postaci mundurów, broni i sprzętu do łączności z początku XX wieku zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Liczne atrakcje okazały się być inspirujące dla uczniów, którzy podczas przerwy postanowili wykonać wspólnie z nauczycielami biało-czerwone zdjęcie przed szkołą.

- To właśnie takie inicjatywy pokazują, że wspólnota, którą jest Polska, jest silna jak nigdy, a jedno z najważniejszych słów dla każdego człowieka: „wolność” to nie tylko hasło i, wbrew obiegowym opiniom, młodzież interesuje się historią - podkreślają uczniowie Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. ©℗

