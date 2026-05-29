Stan zagrożenia hydrogeologicznego w Zachodniopomorskiem

Fot. arch. Elżbieta Kubowska

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy poinformował o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej przez cały okres czerwca. Stan zagrożenia hydrogeologicznego obowiązywać będzie w czternastu województwach.

REKLAMA

Jak przekazał w piątek Instytut, w związku z prognozowanym występowaniem niżówki hydrogeologicznej stanem zagrożenia hydrogeologicznego zostały objęte województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i pomorskie.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie od 1 do 30 czerwca.

Wcześniej, pod koniec kwietnia Instytut informował, że wydał ostrzeżenie przed niżówką na cały okres maja - obowiązuje one w woj.: mazowieckim, podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Niżówka hydrogeologiczna to zjawisko polegające na długotrwałym obniżeniu się zwierciadła wód gruntowych. W okresie zimowym wynika m.in. z zamarzania wód i braku pokrywy śnieżnej, dzięki której woda z opadów przenika stopniowo do gleby i zasila podziemne cieki wodne. Może skutkować utrudnieniami w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych albo wysychaniem strumieni czy mniejszych jezior.

W Polsce niżówka najczęściej występuje latem i jesienią wskutek małych opadów i dużego parowania, powodując suszę hydrologiczną, wysychanie cieków i utrudnienia w dostępie do wód gruntowych, szczególnie w płytkich studniach.

Copyright

REKLAMA