Niebezpieczna sytuacja. Kuce na ruchliwej drodze

Fot. KPP w Kołobrzegu

Dwa kuce chodziły po jezdni ruchliwej drogi w pobliżu miejscowości Gwizd (powiat kołobrzeski). Świadkowie niebezpiecznej sytuacji zawiadomili kołobrzeską drogówkę.

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze stwierdzili, że czworonogi mogą doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Udało się im złapać zwierzęta i przeprowadzić je na drogę o mniejszym natężeniu ruchu, którą ruszyli w kierunku Ustronia Morskiego. Wkrótce spotkali właściciela kucyków, który poszukiwał swoich zwierząt.

Mężczyzna otrzymał pouczenie za niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Oba kuce szczęśliwie wróciły pod opiekę swojego właściciela.

(k)

