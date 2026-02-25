Ptasia grypa. Strzeż się dzikich piór

Już 16 ognisk ptasiej grypy zostało potwierdzonych w naszym województwie. Kolejnych 6 - z których pobrano próbki do badań - czeka na formalne potwierdzenie. W sumie u ponad 200 padłych ptaków - jak potwierdza dr Maciej Prost, Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie - ujawniono obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Najwięcej w powiatach Gryfińskim i Choszczeńskim, choć aktualnie niemal cały Szczecin znalazł się w obszarze objętym zakażeniem.

Ptasia grypa w Szczecinie pojawiła się na początku lutego. O ile początkowo w obszarze skażenia znalazły się - prócz Jeziora Dąbie - również os. Słoneczne, Majowe, Kijewo oraz Płonia-Śmerdnica-Jezierzyce, o tyle teraz - gdy przypadków ujawniono 9 - zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Powiatowej Lekarz Weterynarii Ewy Rutkowskiej zostało włączone niemal całe miasto. W obszarze zakażenia są teraz również: Bukowo-Klęskowo, Zdroje, Podjuchy, Żydowce-Klucz, Drzetowo-Grabowo, Niebuszewo, Niebuszewo-Bolinko, Łękno, Turzyn, Śródmieście-Północ, Śródmieście-Zachód, Centrum, Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Pomorzany, Skolwin, Stołczyn, Bukowo, Warszewo, Golęcino-Gocław i Żelechowa.

Na obszarze strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) nakazano m.in. utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu w kurnikach lub w innych zamkniętych obiektach; karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa; stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia; przechowywanie wody, paszy i ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w gospodarstwie w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami

Ponadto w strefie objętej zakażeniem zakazano pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, np. Jezior i rzek,, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, a także organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki. Podobnie jak polowań na dzikie ptaki (bez zgody PLW).

Podobne obostrzenia obowiązują również w powiecie polickim. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie wydał rozporządzenie (nr 3/2026) w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikiego ptaka w gm. Kołbaskowo. W tym przypadku obszar objęty zakażeniem obejmuje Jezioro Karwowo oraz miejscowości: Karwowo, Będargowo, Warnik, Barnisław, Smolęcin i Warzymice.

W ramach biasekuracji na obszarach objętych zakażeniem dla hodowców drobiu obowiązkowe jest odkażanie rąk i obuwia. Muszą też zabezpieczać wodę, paszę i ściółkę przed dostępem dzikiego ptactwa.

- Na drogach publicznych pojawią się żółte tablice ostrzegawcze z czarnym napisem: "UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW". Prosimy o zachowanie czujności i stosowanie się do wytycznych służb weterynaryjnych - zapowiada PLW w Szczecinie.

Grypa ptaków jest chorobą wirusową, wywołaną przez wirusy grypy typu A, która dotyka w głównej mierze ptaki - zarówno drób jak i ptaki dzikie. Jednak Główny Inspektor Sanitarny przestrzega: „Niektóre wirusy HPAI mogą powodować ciężką chorobę u ludzi, np: A(H5N1), A(H5N6) i A(H7N9) ze śmiertelnością do 50 procent". Ale również uspokaja: „Jak dotąd, zakażenia ludzi wirusami HPAI są rzadkie. Od 2003 r. na świecie stwierdzono mniej niż 1000 przypadków zakażenia człowieka wirusami podtypu H5N1, przypadki dotyczyły osób narażonych na bezpośredni kontakt z chorym/martwym zakażonym ptactwem albo zanieczyszczonym wirusami środowiskiem. Pomimo dużej liczby przypadków grypy ptaków wśród drobiu hodowlanego i dzikiego ptactwa w UE, w tym w Polsce, jak dotąd nie zidentyfikowano w tym regionie infekcji objawowej u ludzi. Nie odnotowano także zakażeń wśród ludzi, którzy mieli kontakt z chorymi kotami domowymi w Polsce latem 2023 r.".

Główny Inspektor Sanitarny zaleca: „unikaj bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów; unikaj dotykania chorego lub martwego ptactwa bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej; stosuj rutynowe zasad higieny osobistej, takie jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do domu, przed przygotowaniem/spożywaniem posiłku, po kontakcie ze zwierzętami, po skorzystaniu z toalety itp.". A także: „dbaj o bezpieczeństwo swoich pupili - w 2023 r. wystąpiło ognisko grypy ptaków wśród kotów domowych w kilku województwach w Polsce, dlatego rekomendujemy abyś: po przyjściu do domu od razu zabezpieczył buty przed dostępem kotów, oczyszczał/dezynfekował obuwie każdorazowo po powrocie do domu, zachowuj warunki higieniczne przy przygotowaniu posiłków dla kotów, w przypadku wystąpienia u zwierzęcia domowego nietypowych objawów choroby zgłoś się z nim niezwłocznie do lekarza weterynarii". ©℗

A. NALEWAJKO

