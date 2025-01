Stadion w Chociwlu zyskał nowy blask

Piłkarze zyskali m.in. nowe zaplecze. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Przebudowa stadionu sportowego w Chociwlu jest już na ostatniej prostej. Piłkarze już nie mogą się doczekać, by wbiec na zmodernizowaną murawę.

Na stadionie w Chociwlu z ziemią zrównano stary budynek, w którym były m.in. szatnie dla sportowców. W tym samym miejscu powstał nowy obiekt kontenerowy o pow. ok. 250 mkw., przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stadionie zmodernizowano też murawę, zamontowano system nawodnienia boiska i nowe oświetlenie, pozwalające rozgrywać mecze także wieczorami.

– Płyta boiska i cały obiekt jest już odebrany – mówi Stanisław Szymczak, burmistrz Chociwla. – Mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia, m.in. bramę wjazdową, piłkochwyty, ogrodzenie wzdłuż boiska od strony kontenerów. To rzeczy do wykonania poza projektem.

Warunki, w jakich trenowali m.in. piłkarze LKS Piast Chociwel, nie były najlepsze.

Zadanie, które pochłonęło ok. 5,2 miliona złotych objęło też, poza zapleczem, budowę letniej sceny, miejsc postojowych i dróg dojazdowych i zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacją projektową.

Gmina Chociwel na realizację tej inwestycji otrzymała prawie 4,5 mln zł dofinansowania z programu Polski Ład. Roboty wykonywała firma Interhall. Termin oddania do użytku zmodernizowanego stadionu nieco się przedłużył.

– Ta inwestycja była obarczona wieloma problemami, trzeba było wprowadzać pewne zmiany, na które wyraził zgodę projektant – wyjaśnia burmistrz. – Ale już niedługo kończymy.

Końca nie mogą doczekać się przede wszystkim piłkarze Piasta Chociwel oraz dzieci i młodzież.

– Pierwszy mecz ligowy gramy 8 marca 2025 roku – mówi Jacek Jankowiak, trener LKS Piast Chociwel. – Czekamy na to boisko jak na śnieg w święta. To dla nas duża motywacja do pracy. Chętniej i z większą energią pracujemy z myślą o tym, że niedługo zaczniemy trenować na boisku, które jest perfekcyjnie wykonane. Będziemy mieli profesjonalne zaplecze, nową oświetloną murawę. Mecze będziemy mogli rozgrywać wieczorami. Za nami ciężki czas, musieliśmy grać na innych boiskach, trochę na wyjazdach. Niedługo będziemy u siebie! ©℗

(w)