Chociwel i wieś Lublino bez wody pitnej. W kranach są bakterie coli

W Chociwlu porozstawiano beczki z wodą do picia. Fot. archiwum prywatne

Chociwel i pobliska wieś Lublino (pow. stargardzki) zostały pozbawione wody pitnej. Spółka Wodociągi i Kanalizacja z Chociwla dostarcza ją mieszkańcom w punktach zastępczych.

W wodociągu, którym dostarczana jest woda mieszkańcom Chociwla i Lublina wykryto bakterie z grupy coli. 4 września do przedsiębiorstwa zajmującego się jej dostarczaniem wpłynęła decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie. Służby stwierdziły, że woda z wodociągu, który dostarcza wodę mieszkańcom Chociwla i wsi Lublino nie nadaje się do picia. 2 września pobrano tam próbki. PIPIS poinformował, że doszło do zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W wodzie wykryto bakterie z grupy coli.

– Sytuacja jest poważna – komentuje Tomasz Zbirochowicz, radny powiatu stargardzkiego mieszkający w Chociwlu. – Takie ujęcia bada się średnio co dwa tygodnie. Nie wiadomo więc, jak długo mieszkańcy piją taką wodę z bakteriami. Ta sytuacja może potrwać nawet tydzień. Jak się dowiadywałem u dyrektor PSSE w Stargardzie, przekroczenia norm w wodzie były dość wysokie.

Zalecenie, by nie pić skażonej wody, obowiązuje do odwołania.

– Trwają pracę mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z wymaganiami – informuje spółka.

Woda nie nadaje się do spożycia. Nie może być też używana do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych. Nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień. Może być jedynie wykorzystywana do celów sanitarnych i porządkowych.

– U nas ciągle się ostatnio coś dzieje! – komentuje jeden z mieszkańców Chociwla. – Jak nie zadyma z biogazownią to teraz z tym wodociągiem.

Przedsiębiorstwo WiK zostało zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody. A także podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia wody do obowiązujących wymagań.

4 września przygotowano stały zastępczy punkt poboru wody, który jest zlokalizowany na parkingu naprzeciwko Urzędu Gminy przy ul. Lipowej, a także zastępcze punkty poboru wody. Beczkowozy jeżdżą do mieszkańców i wożą im wodę pitną. W mieście zawisły ogłoszenia z komunikatami. Na stronie gminy mieszkańcy są na bieżąco informowani o sytuacji.

– W minioną środę zostały pobrane kolejne próbki do badań – informuje nas pracownica chociwelskiej spółki Wodociągi i Kanalizacja. – Na wyniki czeka się 48 godzin. ©℗

(w)