Sprzedaje kompot i ciasto, by spełniać marzenia. Zuzia pomoże Indze z Przęsocina

Jedenastoletnia Zuzia przez kilka dni sprzedawała kompot i ciasto przed swoim domem przy ul. Nehringa w Szczecinie. Za zarobione w ten sposób pieniądze chciała zrobić niespodziankę rodzicom i zabrać ich gdzieś na weekend, bo dużo pracują. Kiedy na chwilę opuściła swoje stoisko, złodziej ukradł jej ze skarbonki cały trzydniowy utarg - sto złotych. I choć dziecku popłynęły łzy, historia kończy się szczęśliwie, nie tylko dla Zuzi.

- Chciałam w te wakacje pracować, nawet na zmywaku w restauracji - mówi odważnie Zuzanna. - Ale nie mogę, bo jestem za mała. Dowiedziałam się, że córka znajomych sprzedawała przed domem lemoniadę. Pomyślałam, że to fajny pomysł, omówiłam go z mamą. Trochę się wahałam, ale bardzo szybko się przekonałam, że to super praca. Kompot przygotowałam z soku wiśniowego mojej babci, sama upiekłam ciasto: szarlotkę, babeczki oraz ciastka francuskie z jabłkiem, cynamonem i cukrem pudrem.

Zuzia ustawiła swoje stoisko przed domem. Rodzice uszanowali jej chęci rozkręcenia pierwszego "własnego biznesu", nie dopytując, na co przeznaczy zarobione pieniądze. Widzieli jednak, ile dobrej energii w to wkłada. Kiedy się okazało, że z puszki zginął trzydniowy utarg, opadły im ręce.

- Zuzia jest jeszcze dzieckiem, trudno się dziwić, że popełnia błędy - mówi pani Diana, mama dziewczynki. - Zostawiła na chwilkę swoje stanowisko i pobiegła do domu, żeby skorzystać z toalety. Ona się czuje bezpiecznie, nie kalkuluje, ufa ludziom. Nie sądziła, że ktoś ją okradnie. Łatwo jest kraść, jak się nie ma do czynienia z twarzą tej osoby, która traci. Dla dorosłego to nie była duża suma, bo z trzech dni zebrała ok. sto złotych. Dla niej to było jednak dużo.

Pani Diana w mediach społecznościowych opisała tę historię, przesyłając "pozdrowienia dla złodzieja".

- Może naiwnie, ale chciałam, żeby ta osoba poczuła, że skrzywdziła dziecko - tłumaczy. - Nie spodziewałam się jednak tego, co się stanie.

Informacja błyskawicznie rozeszła się w sieci i następnego dnia, w niedzielę, do Zuzi zaczęli ściągać klienci ze Zdunowa, Smętowic, z Goleniowa. Kupić kompocik, zjeść ciastko, podarować maskotkę, powiedzieć dobre słowo.

- Mieliśmy w zapasie tylko dwadzieścia kubków, bo Zuzia zazwyczaj sprzedawał pięć lemoniad - śmieje się pani Diana. - Nie spodziewaliśmy się takiego oblężenia. Mobilizacja była natychmiastowa - zorganizowano kubki, a zapasy zimowe babci poszły w jeden dzień.

Rodziców jedenastolatki wzruszyła niespodzianka, jaką sprawiła im córka. Nie sądzili, że chciała pracować, by ich zabrać na wspólny weekend. Cieszą się również z tego, że Zuzia z tych doświadczeń wyciągnęła ważną życiową lekcję.

- Po pierwsze przekonała się, że na jednego złego człowieka przypada stu dobrych - mówią wzruszeni. - Ci nie tylko przyjeżdżali, żeby kupić kompot, ale też rozmawiali z nią, komplementowali jej pomysł, chwalili, że są z niej dumni. Po drugie, córka powiedziała, że dalej chce sprzedawać kompot i ciasto. Ale już nie dla siebie. Zuzia chce teraz pomagać Indze z Przesącina, dziewczynce chorej na SMA. Sama ma młodszą siostrzyczkę w wieku Ingi.

Żeby nikomu nie przeszkadzał tłum aut przed domem, jedenastolatka zmienia formułę działania. Będzie miała swoje stanowisko na kiermaszach organizowanych dla Ingi. Klienci Zuzi, którzy mają ochotę na jej kompot i ciasto, znajdą je właśnie tam...

Anna Gniazdowska