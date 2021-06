Bertuś i Zuzia - para staruszków do wzięcia

Miały dom, w którym były kochane. Opiekunkę, dla której były całym światem. Ale choroba zmogła starszą kobietę na tyle, że nie była w stanie nadal się opiekować swoimi pociechami: z bólem serca musiała je oddać do schroniska. Dla całej trójki to trauma.

„Blondyn" to 11-letni Bertuś. „Czarnula" - to 12-letnia Zuzia. Oboje trafili do szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w połowie maja br. Z przyczyn losowych, których nie pojmują. Dlatego są przerażeni wszystkim, co wokół nich teraz: obcy ludzie, beton, kraty i dziesiątki ujadających psów.

Dwa małe ciałka drżą: uszy po sobie kładą, ogony kulą i ledwie podnoszą wzrok. Sprawiają wrażenie, jakby chciały zniknąć. Faktycznie, jak inne starsze psy są niczym niewidzialne dla tych, co najchętniej adoptowaliby słodkie radosne szczeniaczki.

- Zuzia ludzi traktuje z pewną taką nieśmiałością. Jest bojaźliwa, ale ciekawa, więc szybko przełamuje lody. Lubi być dotykana. Je z ręki. Bertuś podobnie - serce można mu skraść przysmakami. Jednak jego strach ma o wiele większe oczy. Stał się niedotykalski. Unika kontaktu wzrokowego. Nawet podwarkuje, gdy ktoś chce się go odnieść i wziąć w ramiona - o parze staruszków do wzięcia opowiadają pracownicy schroniska. - Bertuś i Zuzia są seniorami, więc tym pilniej potrzebują prawdziwego domu i kochającej rodziny. W realiach schroniska się nie odnajdują. Byli kochani, a teraz… Potrzebują czasu, żeby znów zaufać.

Bertuś (169/21) i Zuzia (168/21) są zaszczepieni i wysterylizowani. Jak na swój wiek, w dobrym zdrowiu. Najlepiej, gdyby trafili do jednego domu. Na znalezienie właśnie takiego - bardzo liczą pracownicy schroniska. Przypominając, że przecież starsze psy kochają bardziej.

Kto chciałby przygarnąć parę psich staruszków - Bertusia i Zuzię - otworzyć przed nimi dom i serce, jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt - tel. +48 91-487-02-81 (al. Wojska Polskiego 247, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele - oprócz świąt - w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na jego teren jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, telefonicznie.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu". Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdziecie w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)