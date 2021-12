„Sprawa Golemy” zmierza ku finałowi. Sąd uniewinnił urzędników

To była głośna sprawa osiem lat temu. Prawie stu uzbrojonych po zęby agentów CBA wpadło w niedzielny poranek do mieszkań m.in. znanego szczecińskiego gastronomika Pawła Golemy, domu jego syna, znanego właściciela sieci z biżuterią Jacka T., szefa firmy pogrzebowej i trzech urzędników skarbówki. Zarzut prokuratora był jeden: Golema korumpował. Przesiedział w areszcie dwa tygodnie, a potem sąd, wbrew protestom prokuratora wypuścił go z aresztu tymczasowego na wolność.

Akt oskarżenia zaczął pisać prokurator Artur Maludy, który potem, gdy awansował na szefa Prokuratury Regionalnej, zlecił to innym. Pisało go trzech prokuratorów.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie kilka lat. Sąd wyłączył do odrębnego postępowania sprawę Golemów i Jacka T. W czwartek sąd uniewinnił od stawianych zarzutów o czerpanie korzyści majątkowych ze znajomości z Golemą urzędników skarbówki i właściciela firmy pogrzebowej. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa Golemy, jego syna i Jacka T. zmierza także ku końcowi. 14 grudnia oskarżeni wygłoszą końcowe słowa, a potem sąd wyda wyrok.

Do sprawy wrócimy w przyszłym tygodniu.

Mirosław KWIATKOWSKI