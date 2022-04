Spotkanie przed sezonem. „Regaty dla każdego”

W najbliższą sobotę (2 kwietnia) w budynku dydaktycznym Centrum Żeglarskiego w Szczecinie odbędzie się spotkanie „Regaty dla każdego”. Początek o godz. 12. Centrum zaprasza wszystkich zainteresowanych rywalizacją w żeglarstwie turystycznym.

– Swoją wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami podzielą się: Artur Burdziej – żeglarz, który regularnie ściga się na jachtach balastowych, instruktor sportu Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Michał Maciaszczyk – sędzia sportowy PZŻ, trener – informuje Celina Wołosz, rzecznik prasowy Centrum Żeglarskiego. – Biorący udział w wydarzeniu dowiedzą się, jak rozpocząć przygodę rywalizacji w żeglarstwie turystycznym. Zachęcamy do czynnego udziału, zadawania pytań oraz dyskusji.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in., co to są regaty i kto może w nich wystartować, jak się na nie zapisać, co jest wymagane od kapitana, załogi i jachtu, co to jest instrukcja żeglugi, jak dobrze i bezpiecznie wystartować. Poznają podstawowe przepisy regatowe i trasę regat.

Spotkanie jest bezpłatne i organizowane we współpracy z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim.

