Z autorką wokół powieści o trudnych relacjach. Spotkanie w Książnicy Pomorskiej

Książnica Pomorska w Szczecinie zaprasza w piątek (4 lutego) o godz. 17 na spotkanie autorskie z Karoliną Milcarz wokół jej powieści „Związek, który wymagał poświęceń” o trudnych międzyludzkich relacjach. Na spotkanie obowiązują bezpłatne wejściówki (www.ksiaznica.szczecin.pl).

Z opisu wydawcy: „Rozstanie nigdy nie należy do najłatwiejszych momentów. Nigdy nie jest tak łatwo i prosto jakby się tego chciało, ale nie ma innego wyjścia. Kaja i Tobiasz. Ona wiedziała, że nie może zostać i poświęcając własne szczęście odchodzi. On z chęcią by ją zatrzymał, ale wie, że ona ma rację. Rozstają się na cztery lata. Gdy ponownie się spotykają, on ma żonę i dziecko. Ona jest sama, ale ma również tajemnicę, która zmieni ich życie”.

Spotkanie odbędzie się w sali Stefana Flukowskiego.

(sag)