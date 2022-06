Spory zastrzyk finansowy dla Pomorza Zachodniego z Programu Inwestycji Strategicznych

Do Pomorza Zachodniego trafi 1 278 208 843 zł z Programu Inwestycji Strategicznych. To druga edycja tego rządowego przedsięwzięcia. Przedstawiciele obozu władzy podkreślają, że środki zostały rozdysponowane równomiernie i żaden samorząd nie powinien czuć się pokrzywdzony.

- Przez ostatnie dwa lata przed administracją rządową i samorządową stanęło wiele wyzwań. Najpierw pandemia, teraz wszystkie sprawy związane z przyjęciem uchodźców z Ukrainy - mówił w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas konferencji poświęconej PIS wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. - Pracując razem, potrafimy rozwiązywać wiele kryzysów. Jesteśmy między jedną a drugą perspektywą unijną i w trakcie kryzysu gospodarczego spowodowanego również pandemią – to kumulacja problemów dla samorządów, jeśli chodzi o inwestycje. Program Inwestycji Strategicznych jest na to odpowiedzią.

Wojewoda: kwota bez precedensu

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki stwierdził, że łącznie w obu edycjach PIS do naszego regionu mają popłynąć 2 miliardy 319 milionów złotych. Ocenił, że jest to kwota „bez precedensu”. Umożliwi realizację zadań, które samorządy okładały od dziesięcioleci.

- W drugiej edycji programu nie ma gminy, powiatu, nie ma miasta na prawie powiatu, które nie otrzymałyby wsparcia. Również samorząd województwa otrzymał ogromne wsparcie. Chcemy, aby Pomorze Zachodnie rozwijało się równomiernie - dodawał wojewoda.

Europoseł Joachim Brudziński zapewniał, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości gminy Pomorza Zachodniego barw partyjnych nie mają. Stwierdził, że kłania się w pas samorządowcom za to, że zjawili się osobiście w urzędzie, choć wielu z nich reprezentuje środowiska polityczne dalekie od PiS.

Na co trafią pieniądze?

- Po przeszło 30 latach barbarzyńskiego eksperymentu Balcerowicza, po doprowadzeniu do totalnego upadku tej części naszego kraju, Pomorza Zachodniego, to rząd PiS jest tym rządem, który poprzez tego typu programy znajduje w sobie wole i determinację, aby we współpracy z naszymi małymi ojczyznami, burmistrzami, wójtami, starostami, podjąć wysiłek, aby zrównoważyć dysproporcje, które ten regiony dotykały - mówił europoseł.

A oto przykładowe inwestycje. Szczecin dostanie 65 mln złotych na przebudowę basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16. 35 milionów zł trafi do Świnoujścia - na budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą. Stargard dostanie prawie 17 milionów na obwodnicę. ©℗

(as)