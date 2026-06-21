Sonda. Czy korzystasz z AI?

Pani Wioletta:

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– Korzystam z AI, ale uważam, że nie zastąpi ona ludzkiego myślenia. Potwierdzam jednak, że sztuczna inteligencja potrafi być pomocna w codziennym życiu. Dobrym przykładem jest mój projekt sypialni, którego przygotowanie jej zleciłam. Prace nad nim nadal trwają, ponieważ wszystkie pomysły konsultuję jeszcze z mężem. Jeśli chodzi o młode pokolenie, zauważam, że niektórzy korzystają z AI zbyt często i intensywnie. Może to prowadzić do ograniczania samodzielnego myślenia oraz hamować rozwój pewnych umiejętności.

Dorota Romanowska:

– Nie korzystam ze sztucznej inteligencji, ale moje córki już tak i robią to bardzo rozważnie. Uważam, że w nieodpowiednich rękach może być to niebezpieczne narzędzie. Z jednej strony AI potrafi pomagać i przyspieszać wiele działań, z drugiej może być wykorzystywana do oszukiwania ludzi czy wyrządzania im krzywdy. Sama widziałam, jak poprawia zdjęcia i projekty, ale też tworzy obrazy nie do końca zgodne z rzeczywistością. Dlatego uważam, że to najnowsze technologiczne narzędzie powinno być dla odpowiedzialnych osób i powinno być objęte odpowiednimi przepisami chroniącymi użytkowników przed nadużyciami. Pozdrawiam moje córki Iwonę i Mariolę.

Wiktoria Więzowska:

– Korzystam z AI, ponieważ pomaga mi w nauce. Uważam, że ChatGPT jest użytecznym narzędziem, ale AI może być również niebezpieczna. Dlaczego? Ponieważ może przejmować wiele czynności wykonywanych dotąd przez człowieka i mieć coraz większy wpływ na podejmowanie ważnych decyzji. Zaskoczyło mnie na przykład to, że gdy szukałam informacji związanych z chorobą mojego kota, AI wskazała mi najbliższą klinikę weterynaryjną, mimo że nie podałam swojej lokalizacji. To pokazuje, jak wiele możliwości mają dziś nowoczesne technologie. Dlatego warto zachować ostrożność i nie udostępniać danych poufnych, takich jak numer PESEL. Uważam również, że rozwój sztucznej inteligencji powinien być objęty odpowiednimi regulacjami prawnymi. Każdy z nas powinien też rozsądnie korzystać z informacji dostępnych w internecie i uważać na podejrzane linki, które mogą prowadzić do zainfekowania telefonu lub komputera.

Tomasz Kulinicz: – AI jest nieuniknionym elementem rozwoju cywilizacji i współczesnego świata. Jak do każdej nowej technologii, należy podchodzić do niej z rozsądkiem i rozwagą. Sztuczna inteligencja pomaga dziś w tworzeniu treści i wyszukiwaniu informacji, jednak jej odpowiedzi powinny być weryfikowane. Osobiście korzystam z AI, ale raczej sporadycznie, ponieważ nie mam takiej potrzeby na co dzień. Uważam jednak, że przy odpowiedzialnym użytkowaniu jest to bardzo pomocne narzędzie. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY

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