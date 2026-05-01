Czym jest dla Ciebie patriotyzm?

Katarzyna Orłowska:

– Może to niepopularne co powiem, ale w obecnej sytuacji w kraju miewam uzasadnione wątpliwości, czy w pełni czuję się patriotką. Trudno o to poczucie, gdy mam wrażenie ograniczania praw i rosnących obciążeń, a kolejne władze zdają się częściej działać we własnym interesie niż wspólnym. Mimo to nadal czuję się dumną Polką, choć ta duma bywa dziś przytłumiona przez sytuację w kraju i na świecie. Wierzę, że miłość do ojczyzny oznacza nie tylko szacunek do państwa, ale też do jego obywateli. Jednego jestem pewna, że swojego polskiego obywatelstwa nigdy bym się nie wyparła.

Bernard Olejnik:

– Mam wrażenie, że dla wielu młodych osób patriotyzm wobec Polski schodzi dziś na dalszy plan, wypierany przez media społecznościowe, które kształtują obraz świata i jego priorytety. Oczywiście są osoby, które wciąż mają go w sercu, choć różnie rozumieją, co to znaczy. Jednocześnie widoczna jest silna polaryzacja życia politycznego, co przekłada się na napięcia w polityce i niepewność gospodarczą. To budzi obawy o przyszłość państwa. Dlatego patriotyzm rozumiem jako wierność historii i podstawowym wartościom. „Bóg, Honor, Ojczyzna” pozostaje ważną dewizą, nie tylko wojska, ale i Polaków, i Rzeczpospolitej.

Pan Ksawery:

- Dla mnie, jako jeszcze bardzo młodego człowieka, patriotyzm to przede wszystkim więź i szacunek wobec Polski i swojego regionu. Historia pokazuje, że Polacy potrafili się jednoczyć w walce o niepodległość i to pozostaje ważnym punktem odniesienia. Mimo że dzisiejsza polityka często dzieli społeczeństwo, warto pamiętać o tym, co wspólne. Jestem dumny, że jestem Polakiem, także dzięki sukcesom naszych sportowców, którzy podkreślają swoje polskie korzenie jak Marcin Gortat, Robert Lewandowski czy Iga Świątek. Patriotyzm to również szacunek do symboli narodowych. Dlatego zachęcam za pośrednictwem „Kuriera Szczecińskiego”, by 3 maja wywiesić flagę na balkonach i w oknach.

Halina Oliwa:

– Patriotyzm to przede wszystkim miłość do Polski, miejsca, w którym się urodziliśmy i żyjemy. To także znajomość historii: hymnu, barw narodowych i najważniejszych dat. W niespokojnych czasach w Europie i na świecie patriotyzm oznacza również troskę o bezpieczeństwo i granice państwa. Choć byłam w kilku krajach, najlepiej czuję się w Polsce i kocham ją całym sercem. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY

