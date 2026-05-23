Sonda. Czy w polskich instytucjach powinny wisieć unijne flagi?

Łukasz Kurzawa:

REKLAMA

– Zdecydowanie uważam, że flaga Unii Europejskiej powinna być prezentowana obok flagi Polski. Jest ważnym symbolem jedności, współpracy i wspólnych wartości europejskich, których Polska i Polacy są częścią. Nie powinniśmy się jej wstydzić, ponieważ Unia Europejska kojarzy się dziś wielu ludziom z rozwojem, postępem i dobrymi standardami. Mam świadomość, że opinie na ten temat są podzielone, jednak ja uważam, że obecność flagi Unii Europejskiej na polskich urzędach jest czymś naturalnym i nie ma powodu, by ją pomijać czy się jej wstydzić.

Pan Wiktor:

– Myślę, że dopóki Polska należy do Unii Europejskiej, flaga Unii Europejskiej powinna powiewać na tego typu budynkach w Polsce. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku, dlatego jesteśmy częścią tej organizacji międzynarodowej. Uważam również, że dzięki projektom unijnym Polska bardzo zyskała i rozwinęła się, co wszyscy możemy dziś zauważyć. Dlatego obecność flagi Unii Europejskiej na polskich urzędach jest czymś naturalnym, ponieważ Polska należy do wspólnoty europejskiej.

Pan Stanisław:

– Uważam, że flaga Unii Europejskiej powinna być na urzędach w Polsce, bo jesteśmy częścią tej organizacji i tak powinno pozostać, ale już ukraińska nie. Jeśli chodzi o Ukrainę, to oczywiście bardzo źle, że trwa tam wojna i Ukraina przechodzi taki dramat. Powinniśmy ją dalej wspierać, ale uważam, że flaga Ukrainy powinna powiewać przede wszystkim na ukraińskich urzędach, a nie obok polskiej i unijnej flagi na urzędach w Polsce. Mam też wrażenie, że dziś wielu Polaków ma większe problemy ze znalezieniem pracy w Polsce niż Ukraińcy i moim zdaniem tak nie powinno być.

Stanisław Francmann:

– Uważam, że flaga Unii Europejskiej powinna powiewać na urzędach w Polsce, ponieważ jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i warto to podkreślać również na budynkach publicznych. Jeśli na urzędzie pojawia się flaga ukraińska, to tym bardziej powinny być tam obecne także flaga Polski i flaga Unii Europejskiej. Osobiście cieszę się, że Polska należy do Unii Europejskiej, ponieważ dzięki temu nasz kraj bardzo się rozwinął i zyskał wiele możliwości i nie jest już krajem, który kiedyś bardziej przypominał infrastrukturę „krajów Trzeciego Świata”. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY

REKLAMA