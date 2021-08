Solidarni z Afgankami i Afgańczykami. Wiec i minuta krzyku na placu Adamowicza

"Solidarni z Afgankami i Afgańczykami" - pod takim hasłem odbyła się w sobotę pikieta na pl. Adamowicza w Szczecinie, będąca gestem poparcia dla obywateli Afganistanu, w tym uchodźców, którzy od kilku dni koczują na granicy polsko-białoruskiej w okolicach miejscowości Usnarz Górny.

Przepychanka między dyktatorami

Na wiecu podkreślano, że niemoralne jest, iż polskie władze pozwalają na to, by do uciekinierów nikogo nie dopuszczano, nawet lekarzy i adwokatów. Jak też, że w przypadku obywateli Afganistanu żaden z trzydziestu artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka nie jest przestrzegany.

- My musimy wywrzeć nacisk na ten rząd, by coś się zmieniło i żeby Polska znów stała się krajem cywilizowanym, bo na razie jest to kraj barbarzyński - podkreślał Filip Przytulski z Refugees.

Ewa Kościołek-Olof nie kryła oburzenia, że do Afgańczyków na granicy nie dopuszcza się lekarzy.

- My lekarze, jesteśmy wstrząśnięci tym, co się tam dzieje. Pracowałam jako lekarz na granicy między Malawi a Mozambikiem podczas trwającej tam wojny. Mimo że ścierały się tam interesy grup walczących ze sobą, o władzę, wpływ, narkotyki, złoto i alkohol, to lekarz ze swoją torbą wpuszczany był wszędzie. Myśmy nigdy nie mieli przeszkód w dotarciu do rannych, potrzebujących, głodnych i chorych. Nigdy - mówiła lekarka. - Zamiast podporządkować się wskazaniom Fundacji Helsińskiej i tym nieszczęsnych ludzi uciekających z Afganistanu, w tym piętnastoletniego dzieciaka, skierować do odpowiedniego ośrodka, trwa niemoralna przepychanka między dwoma dyktatorami. Pierwszy, czyli Łukaszenka, najpierw krwawo stłumił u siebie protesty, a teraz napędza tłumy ludzi na naszą wschodnią granicę. Naprzeciw Łukaszenki stoi prezes Kaczyński, pozbawiony uczuć wyższych, z wyjątkiem nienawiści. Prezes napuszczał od lat nasze społeczeństwo przeciwko uciekinierom, mówił, że roznoszą zarazki, że są niebezpieczni. Wczoraj oglądałam TVP Info, z której dowiedziałam się, że ta młodzież leżąca tam w tym błocie na granicy tylko czyha na to, by wpaść do nas, kraść, popełniać karygodne czyny i korzystać z naszego dobrobytu. Dlaczego prezes Kaczyński toleruje to, co dzieje się na granicy? Po pierwsze, opieka nad azylantami trochę kosztuje, a tych pieniędzy nasze państwo ma niedobór, bo się niegospodarnie rządzi, bo wydaje pieniądze na łapówki, bo pożycza pieniądze i drukuje pieniądze, powodując inflację. Po drugie, jest brak poparcia moralnego ze strony Kościoła katolickiego, który zajmuje się wyłącznie pieniędzmi i władzą. Co zrobił Kościół w ostatnich dniach, kiedy cała Polska żyje losem tych nieszczęsnych Afgańczyków? Kościół wystąpił ze skargą, że program "Polski Ład" zagraża mu finansowo, ponieważ będzie płacić wyższe podatki jako podmiot uprzywilejowany. Ani słowa o uchodźcach! Po trzecie - opinia własnego elektoratu, któremu od sześciu lat wmawia się, że uchodźcy roznoszą zarazki.

"Jeśli patrzycie na to zło, jakbyście byli niewidomi..."

Wystąpienie Dagmary Adamiak z Fundacji Równie było również bardzo emocjonalne.

- Większość ludzi czyni zło albo patrzy na to zło, jakby byli niewidomi. Oczywiście są też osoby, które pomagają i dziękuję wam za to. Ale to bardzo mała grupa. Jeżeli myślicie, że nie czynicie zła, ale patrzycie na to zło, jakbyście byli niewidomi, to też czynicie zło. Zastanówcie się nad tymi słowami. Zdaję sobie sprawę z tego, że one są bardzo mocne, ale dla mnie ignorancja, w tych czasach, kiedy cierpią małe dzieci, wielu ludzi jest zabijana, nie ma dostępu do wody i jedzenia, jest nie do przyjęcia. Ciągle jest zbyt dużo miejsc, gdzie kobiety muszą walczyć o podstawową wolność. Czuję się w tym bezsilna. Dlatego chcę, dla wszystkich kobiet w Afganistanie, Białorusi, Ukrainie i z całego świata, które każdego dnia walczą o naszą wolność, idąc za przykładem Jany Shostak (ta polsko-białoruska artystka zainicjowała "minutę krzyku" jako wsparcie uchodźców z Białorusi, jak też Białorusinów walczących o demokrację - przyp. red.), chciałabym krzyczeć przez chwilę. Zróbcie to ze mną! - namawiała aktywistka, a za chwilę krzyczała przez minutę (kilka osób dołączyło do niej), co wzbudziło ogromne brawa uczestników pikiety.

Organizatorami wiecu byli: Stowarzyszenie Refugees Szczecin, Fundacja Pełnia Wyrazu, Fundacja Równie i Amnesty International.

(MON)