Solidarna Polska: "Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych to absurd"

„Unia Europejska oszalała” - oceniają politycy Solidarnej Polski w Szczecinie. A jednym z przejawów tego obłędu jest, ich zdaniem, przegłosowany przez Parlament Europejski plan, aby do roku 2035 zakazać sprzedaży samochodów spalinowych. Dla Polaków oznaczałby on katastrofę, bo na to, żebyśmy przesiedli się do aut elektrycznych, po prostu nas nie stać.

- Czy produkcja tego typu samochodów będzie mogła sprostać potrzebom rynku, bo już teraz wiemy, że nie ma dość litu do baterii? - pytał podczas spotkania z dziennikarzami Dariusz Matecki, szef SP na Pomorzu Zachodnim. – Czy w Polsce powstanie infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych? Kto za to zapłaci? Kto na tym zarobi? Solidarna Polska jest przeciwko. Europosłowie Patryk Jaki i Beata Kempa głosowali przeciwko.

Konferencja SP została zorganizowana przed siedzibą europosła Nowej Lewicy Bogusława Liberadzkiego. Ludzie Zbigniewa Ziobry mają mu za złe, że znalazł się w gronie ośmiu polskich europosłów, którzy zagłosowali za uderzeniem w auta spalinowe.

- Krajowy Plan Odbudowy może być dla Polski szansą, ale ten program może być także kamieniem u nogi, może być betonowym kołem ratunkowym - mówił wicewojewoda Mateusz Wagemann. – W mediach pojawia się argument, że Solidarna Polska czy szerzej mówiąc politycy Zjednoczonej Prawicy blokując pieniądze z KPO, blokują rozwój Polski. Nie dostrzega się tego, że w KPO jest kilkaset warunków do spełniania, które gdyby zostały wprowadzone, oznaczałyby głód i ubóstwo.

I sztandarowym takim przykładem, podkreślają politycy prawicy, jest właśnie zakaz produkcji samochodów spalinowych. Polacy na auta elektryczne nie mają pieniędzy. A przecież wielu z nas mieszka w miejscach oddalonych od głównych aglomeracji. Inny wskazany przez Wagemanna wątpliwy pomysł: postulowana przez UE likwidacja pieców gazowych. Koalicjantom Prawa i Sprawiedliwości nie podobają się także m.in. nowe obciążenia podatkowe zawarte w KPO.©℗

