Sobotnie sprzątanie wód i brzegów Jeziora Słonecznego [GALERIA]

Fot. Piotr BARAŃSKI

Kto nie ma jeszcze planów na sobotę, ten może podjąć nie lada wyzwanie: wziąć udział w sprzątaniu wód i brzegów Jeziora Słonecznego. Będzie to akcja społeczna łącząca pożyteczne z przyjemnym. Z integracyjnym finałem – przy ognisku.

Poziom wody w Słonecznym jest krytyczny. To wskazuje, że malownicze jezioro na Gumieńcach dotyka klimatyczny kryzys. Nie jest – podobnie jak będące dla niego źródłem wody Bukowa wraz z dopływami: Wierzbakiem i Stobnicą – dostatecznie zasilane wodami roztopowymi. Następstwem tego jest susza glebowa i hydrologiczna, która w różnym nasileniu utrzymuje się już od kilku lat.

Na ten problem zwraca uwagę Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w którego gestii jest utrzymanie gumienieckiego jeziora (formalnie to zbiornik retencyjny – przyp. aut.). Natomiast mieszkańcy alarmują o niebezpiecznych dla ekosystemu śmieciach zalegających w jego wodach. Pod apelem o ich usunięcie – jak już informował „Kurier” – podpisało się ponad 800 osób. Teraz będą mieli szansę zdać egzamin obywatelski – wziąć udział we wspólnym sprzątaniu Słonecznego.

– PGW Wody Polskie, jako instytucja odpowiedzialna za utrzymanie Jeziora Słonecznego, dokłada wszelkich starań dla zapewnienia jak najlepszego stanu wód zbiornika. Pomimo prowadzonych regularnie prac jezioro wciąż jest zanieczyszczane – a jego stan niepokoi zarówno mieszkańców, jak i same Wody Polskie. W trosce o polepszenie obecnej sytuacji,planujemy sprzątanie wód jeziora oraz terenu przyległego – przekazuje Natalia Chodań, rzeczniczka prasowa Wód Polskich w Szczecinie.

Społeczną akcję sprzątania wód oraz brzegów gumienieckiego jeziora zaplanowano na 5 sierpnia, czyli już na najbliższą sobotę. Potrwa w godz. 10-12. Na jej finał będzie wspólne ognisko – jak zapowiada PGW Wody Polskie, organizator wydarzenia. Każdy może w nim wziąć udział – a wszyscy będą mile widziani.

Sobotnie integracyjne – czyli z udziałem społeczników – sprzątanie Słonecznego nie przemknie bez śladu, jak niemal większość pożytecznych czynów społecznych. Pozostanie po nim metalowy gabion o pojemności 4 m kw., jaki przez najbliższe trzy miesiące – wraz z tablicą informacyjną – trwać będzie na brzegu gumienieckiego jeziora.

– Gabion będzie miał funkcję edukacyjną i użytkową. Trafiać do niego będą odpady zebrane z jeziora oraz terenu przy wodzie – informuje PGW Wody Polskie. – Będzie można zobaczyć, co trafia do jeziora. Mamy nadzieję, że ten widok skłoni odwiedzających Słoneczne do zastanowienia i powstrzymania się przed zanieczyszczaniem w przyszłości.

Oby. Tylko w tym roku – przypomnijmy – na zlecenie Wód Polskich zebrano 48 worków, każdy o pojemności 120 l, pełnych odpadów: butelek PET, styropianów i innych śmieci komunalnych. Efekt, niestety, okazał się zaskakująco krótkotrwały. ©℗

(an)