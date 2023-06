Petycja w obronie jeziorka

Fot. Tomasz TOKARZEWSKI

Trwa zbiórka podpisów pod petycją do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w sprawie Jeziorka Słonecznego na szczecińskich Gumieńcach. To pomysł radnego Patryka Jaskulskiego i społecznika Stanisława Kaupa. Petycję – do końca czerwca – można podpisać w internecie.

– Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców okolicznych terenów zwracamy się do Wód Polskich z petycją o podjęcie działań mających na celu uprzątnięcie śmieci zalegających w zbiorniku wodnym Jeziorko Słoneczne w Szczecinie – piszą autorzy dokumentu. – Od momentu objęcia zarządu nad zbiornikiem przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne – Wody Polskie mieszkańcy Szczecina obserwują postępującą degradację akwenu. Aktualnie szczególnie niebezpieczne dla ekosystemu są śmieci, takie jak butelki plastikowe, butelki szklane czy folie, które w zatrważającej ilości zalegają w wodzie.

Śmieci zostały odsłonięte w wyniku wycinki trzcin, która była prowadzona przez Wody Polskie. Autorzy petycji podkreślają, że tym bardziej dziwi brak kompleksowego działania przez zarządcę, który prowadząc wspomniane prace, zupełnie zignorował śmieci zalegające w zbiorniku. Przy wycince trzciny duża jej ilość pozostała w wodzie i do dzisiaj tam gnije.

– Mając na uwadze dotychczasowe niechlujstwo ze strony zarządcy, pragniemy również zaznaczyć, że wycięte trzciny czy połamane gałęzie zalegające w wodzie także wymagają uprzątnięcia – zaznaczają Patryk Jaskulski i Stanisław Kaup.

Proszą o pilne podjęcie działań w celu usunięcia śmieci zalegających w jeziorku, aby przeciwdziałać dalszej degradacji ekosystemu i zanieczyszczania zbiornika wodnego. Jednocześnie wnioskują o zaplanowanie prac związanych z pogłębieniem i odmuleniem dna zbiornika. ©℗

ToT