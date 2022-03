BikeS w jeziorze. "Jakim trzeba być bezmózgiem"

Jakim trzeba być bezmózgiem, ludziom się nudzi, nie potrafią uszanować tego, co się dla nich robi i za co wszyscy płacimy - tak w skrócie można podsumować komentarze, które w poniedziałek pojawiły się pod zdjęciem, zamieszczonym na Facebookowym profilu Prezydent Szczecina.

Na zdjęciu widzimy jeden z 800 nowych rowerów systemu BikeS, uruchomionego 1 marca. Komuś się bardzo „nudziło" i wrzucił jednoślad do jeziorka Słonecznego na szczecińskich Gumieńcach. Jak zapewnia prezydent, nie była to osoba, która jako ostatnia korzystała z roweru.

- Rower był zablokowany w stacji prawidłowo - zapewnia Piotr Krzystek po sprawdzeniu w systemie. - Czyli ktoś wziął go na plecy, przeniósł kawałek drogi, by wrzucić do wody.

Jeszcze w poniedziałek rower został wyłowiony. ©℗

